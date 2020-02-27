ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Естонії

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 08:41
Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Естонії
Ілюстративне фото (pixabay)

Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану

Міністр соціальних справ Естонії Танель Кийк заявив, що в країні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє ERR.

Як повідомив міністр, заразився не громадянин Естонії, але він живе в країні на постійній основі.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлений перший заражений. Мова йде про постійного жителя Естонії, який не є її громадянином. Більш точну інформацію дасть Департамент здоров'я", - розповів Кийк.

Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану. В даний час він ізольований.

Нагадаємо, перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Данії.

Зазначимо, у Німеччині оголосили епідемію коронавірусу в країні. Як зазначили в МОЗ, нові рази не показали зв'язок з джерелом нового вірусу в Китаї. Всього у Німеччині зареєстровано близько 20 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні.

Данілов заявив про відсутність коронавірусу у 89 евакуйованих українців у Нових Санжарах Коронавірус досяг Данії, зафіксовано перше зараження
Новини України КоронавірусЭстония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся