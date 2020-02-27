Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Естонії

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Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану

Міністр соціальних справ Естонії Танель Кийк заявив, що в країні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Про це повідомляє ERR.

Як повідомив міністр, заразився не громадянин Естонії, але він живе в країні на постійній основі.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір вчорашнього дня виявлений перший заражений. Мова йде про постійного жителя Естонії, який не є її громадянином. Більш точну інформацію дасть Департамент здоров'я", - розповів Кийк.

Заражений повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану. В даний час він ізольований.

Нагадаємо, перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Данії.

Зазначимо, у Німеччині оголосили епідемію коронавірусу в країні. Як зазначили в МОЗ, нові рази не показали зв'язок з джерелом нового вірусу в Китаї. Всього у Німеччині зареєстровано близько 20 випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 в країні.