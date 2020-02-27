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Коронавірус досяг Данії, зафіксовано перше зараження

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 08:19
Коронавірус досяг Данії, зафіксовано перше зараження
Ілюстративне фото (twitter.com/ziaarsenico)

Інфікований недавно повернувся після відпочинку на гірськолижному курорті в Італії

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 зафіксований в Данії. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, інфікований недавно повернувся в країну після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії. Чоловік знаходиться на домашньому карантині.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Норвегії підтвердило у середу, 26 лютого, перший зафіксований випадок коронавірусу в країні. Крім того, зараження цим вірусом підтвердили в Північній Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Росії, Румунії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

До того, у Німеччині оголосили епідемію коронавірусу в країні. Як зазначили в МОЗ, нові рази не показали зв'язок з джерелом нового вірусу в Китаї. Всього у Німеччині зареєстровано близько 20 випадків коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Європі випадки коронавіруса зафіксовані в 15 країнах. Найбільше постраждала від нового вірусу Італія, де кількість заражених перевищила 300 осіб. Також в країні зафіксовано 11 смертей.

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