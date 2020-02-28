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Ще в трьох країнах зафіксували перші випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 08:45
Ще в трьох країнах зафіксували перші випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Нігерія стала третьою африканською державою після Алжиру і Єгипту, де був виявлений носій коронавірусу

Новий коронавірус зафіксували ще в трьох країнах - Литві, Нідерландах і Нігерії. Про це повідомляють прес-служби МОЗ Литви та Нігерії, а також видання NOS.

Зокрема, перший випадок зараження коронавірусів нового типу зареєстрували в Литві. За даними МОЗ Литви, хвора повернулася з італійської Верони 24 лютого. На даний момент пацієнтку ізолювали в лікарні, у неї легкі симптоми, температури немає.

У Нідерландах перший випадок захворювання виявлено у 56-річного чоловіка на півдні країни. Він був госпіталізований в лікарню в Тілбурзі після відвідування Мілана. Проведені тести двічі показали позитивний результат на вірус.

Також Федеральне Міністерство охорони здоров'я Нігерії підтвердило випадок зараження коронавірусом (COVID-19) в нігерійському штаті Лагос. Нігерія стала третьою африканською державою після Алжиру і Єгипту, де був виявлений носій коронавірусу.

Нагадаємо, у Білорусі в четвер, 27 лютого, підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.

Зазначимо, внаслідок коронавірусу Covid-19 станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, у світі зареєстровано 57 нових смертей.

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