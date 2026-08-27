ВМС США вложили почти $90 млн в гиперзвуковую ракету Blackbeard: для чего она нужна
Контракт предусматривает производство 50 ракет и строительство производственной базы, способной выпускать Blackbeard серийно, а не как ограниченную экспериментальную систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
ВМС профинансировали переход ракеты к стадии оперативного применения
25 августа 2026 года ВМС США заключили с компанией Castelion Corp. контракт стоимостью около 90 миллионов долларов на развитие гиперзвуковой ударной ракеты Blackbeard до уровня раннего оперативного применения (Early Operational Capability, EOC).
Точная сумма контракта составляет $89 997 162. Заказ предусматривает разработку 50 ракет EOC и переход Blackbeard в статус программы записи (Program of Record) ВМС. Castelion будет предоставлять инженерные, технические, логистические и производственные услуги, приближающие ракету к оперативной конфигурации. Работы будут выполняться в Торренсе, штат Калифорния, с завершением в августе 2028 года.
Контракт продолжает серию предыдущих соглашений: в феврале 2026 года финансировались полномасштабные прототипы, летные испытания и подготовка к полевого применения, а апрельская модификация добавила требования по конфигурациям испытаний и интеграции, а также боевые пуски в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.
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Ракета сможет стартовать с авианосных истребителей и масштабироваться в производстве
Отдельное направление развития Blackbeard – интеграция с палубным истребителем F/A-18E/F Super Hornet. В апреле Castelion сообщала, что эта работа включает в себя сертификацию безопасности и летной годности, а также испытания, связанные с базированием на авианосце; Достижение EOC для авиационной версии запланировано на 2027 год.
Авианосная ракета позволяет перемещать точку пуска вместе с авиакрылом и кораблем, затрудняя прогнозирование возможного направления удара для разведки и ПВО противника.
Второй ключевой элемент программы – производственные масштабы. Формулировка темы SBIR прямо определяет задачу как создание "недорогого, пригодного к массовому производству" оружия, а августовский контракт предполагает развертывание производственных мощностей и выпуск 50 ракет EOC.
Это отличает Blackbeard от типичных гиперзвуковых программ, часто остающихся ограниченными по количеству из-за высокой стоимости и сложности производства: ВМС рассчитывают получить оружие, способное пополнять арсенал в ощутимых объемах во время длительного конфликта.
Гиперзвуковое оружие остается одним из приоритетных направлений перевооружения США. Ранее сообщалось, что армия США впервые провела полноценное испытание гиперзвуковой боеголовки, выстрелив ею из переоборудованной под эти цели крупнокалиберной пушки на полигоне Юма в Аризоне - такой метод позволяет проверять уязвимость боеголовки без затраты целой ракеты на каждый тест.
Между тем угроза со стороны гиперзвукового и баллистического вооружения остается актуальной и для Украины. Россия усиливает удары северокорейскими баллистическими ракетами KN-23, а президент Владимир Зеленский предупреждал о наращивании таких поставок как признаке подготовки Москвы к дальнейшей эскалации войны.