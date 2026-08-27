ВМС США вклали майже $90 млн у гіперзвукову ракету Blackbeard: для чого вона потрібна

Контракт передбачає виробництво 50 ракет і розбудову виробничої бази, здатної випускати Blackbeard серійно, а не як обмежену експериментальну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition .

ВМС профінансували перехід ракети до стадії оперативного застосування

25 серпня 2026 року ВМС США уклали з компанією Castelion Corp. контракт вартістю майже 90 мільйонів доларів на розвиток гіперзвукової ударної ракети Blackbeard до рівня раннього оперативного застосування (Early Operational Capability, EOC).

Точна сума контракту становить $89 997 162. Замовлення передбачає розробку 50 ракет EOC та перехід Blackbeard у статус програми запису (Program of Record) ВМС. Castelion надаватиме інженерні, технічні, логістичні та виробничі послуги, які мають наблизити ракету до оперативної конфігурації. Роботи виконуватимуться в Торренсі, штат Каліфорнія, із завершенням у серпні 2028 року.

Контракт продовжує серію попередніх угод: у лютому 2026 року фінансувалися повномасштабні прототипи, льотні випробування та підготовка до польового застосування, а квітнева модифікація додала вимоги щодо конфігурацій випробувань та інтеграції, а також бойові пуски в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США.

Ракета зможе стартувати з авіаносних винищувачів і масштабуватись у виробництві

Окремий напрям розвитку Blackbeard - інтеграція з палубним винищувачем F/A-18E/F Super Hornet. У квітні Castelion повідомляла, що ця робота включає сертифікацію безпеки та льотної придатності, а також випробування, пов'язані з базуванням на авіаносці; досягнення EOC для авіаційної версії заплановане на 2027 рік.

Авіаносна ракета дає можливість переміщувати точку пуску разом із авіакрилом і кораблем, ускладнюючи прогнозування можливого напрямку удару для розвідки та ППО супротивника.

Другий ключовий елемент програми - виробничі масштаби. Формулювання теми SBIR прямо визначає завдання як створення "недорогої, придатної до масового виробництва" зброї, а серпневий контракт передбачає розгортання виробничих потужностей і випуск 50 ракет EOC.

Це відрізняє Blackbeard від типових гіперзвукових програм, які часто залишаються обмеженими за кількістю через високу вартість і складність виробництва: ВМС розраховують отримати зброю, здатну поповнювати арсенал у відчутних обсягах під час тривалого конфлікту.