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В США переработали гигантскую пушку для испытаний гиперзвукового оружия

12:45 06.08.2026 Чт
2 мин
Зачем Пентагону понадобилась возрожденная суперпушка для испытаний гиперзвуковых боеголовок
aimg Лев Шевченко
В США переработали гигантскую пушку для испытаний гиперзвукового оружия Фото: испытание гиперзвуковой боеголовки из пушки (US Army)
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Армия США впервые провела полноценное испытание гиперзвуковой боеголовки, выстрелив ею из крупнокалиберной пушки на полигоне Юма в Аризоне. Такой способ позволяет проверять уязвимость и работоспособность боеголовки при ударе по цели, не тратя на каждый тест целую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Пушка для сверхдальнобойной артиллерии была переработана под тесты боеголовок

30 июля 2026 года на полигоне Юма в Аризоне состоялось первое полноценное испытание гиперзвуковой боеголовки, запущенной с помощью пушечной системы. Тест провели совместно специалисты полигона, Центра вооружений DEVCOM и Ливерморской национальной лаборатории.

Для выстрела использовали Heavy Artillery Test System (HATS) — стационарную установку, созданную на основе упраздненной программы Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая когда-то предусматривала разработку мобильной пушки, способной поражать цели на расстоянии более 1600 км.

Такой метод испытаний позволяет разгонять боеголовку до нужной скорости без применения ракетного двигателя, что существенно удешевляет и ускоряет тестирование.

Пушечный выстрел не воспроизводит работу маршевого двигателя, гиперзвукового полета или маневрирования ракеты. Он позволяет сосредоточиться исключительно на происходящем в момент удара по цели: выдерживает ли конструкция боеголовки, срабатывает ли детонатор и сохраняется ли целостность полезной нагрузки.

Зачем военным отдельная "пушечная" методика тестов

Главное преимущество пушечного метода – стоимость и скорость. Полноценный полетный тест гиперзвуковой ракеты нуждается в ракетах-носителях, двигателях, системах наведения, полигонном сопровождении и стоит миллионы долларов за один запуск, тогда как пушка позволяет произвести значительно больше выстрелов в пределах того же бюджета.

Для сохранения боеголовки во время резкого выстрела инженеры разработали специальный защитный пакет запуска (Integrated Launch Package) с поддоном и электронным предохранительно-исполнительным устройством, защищающим конструкцию, детонатором и телеметрическими датчиками от нагрузок, превышающими те, которые боеголовка испытывает.

Полноценные полетные испытания ракет остаются необходимыми для проверки работы двигателей, наведения и маневрирования, однако пушечный метод позволяет отделить эти дорогостоящие и сложные тесты от более дешевой проверки сугубо впечатляющего действия боеголовки.

По задумке разработчиков, это должно ускорить разработку новых гиперзвуковых боеприпасов и предоставить инженерам больше данных для калибровки компьютерных моделей.

Ранее сообщалось, что Германия и Британия тайно разрабатывают новую ракету DPS, среди вариантов которой рассматривают и гиперзвуковую версию со скоростью по меньшей мере в пять раз выше скорости звука.

Также стало известно, что США расширяют производство ракет-перехватчиков Patriot и THAAD, подписав контракт с Lockheed Martin и Northrop Grumman более чем на 3 млрд долларов — на фоне сокращения запасов из-за войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

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