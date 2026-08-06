В США переработали гигантскую пушку для испытаний гиперзвукового оружия

Армия США впервые провела полноценное испытание гиперзвуковой боеголовки, выстрелив ею из крупнокалиберной пушки на полигоне Юма в Аризоне. Такой способ позволяет проверять уязвимость и работоспособность боеголовки при ударе по цели, не тратя на каждый тест целую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

Пушка для сверхдальнобойной артиллерии была переработана под тесты боеголовок

30 июля 2026 года на полигоне Юма в Аризоне состоялось первое полноценное испытание гиперзвуковой боеголовки, запущенной с помощью пушечной системы. Тест провели совместно специалисты полигона, Центра вооружений DEVCOM и Ливерморской национальной лаборатории.

Для выстрела использовали Heavy Artillery Test System (HATS) — стационарную установку, созданную на основе упраздненной программы Strategic Long Range Cannon (SLRC), которая когда-то предусматривала разработку мобильной пушки, способной поражать цели на расстоянии более 1600 км.

Такой метод испытаний позволяет разгонять боеголовку до нужной скорости без применения ракетного двигателя, что существенно удешевляет и ускоряет тестирование.

Пушечный выстрел не воспроизводит работу маршевого двигателя, гиперзвукового полета или маневрирования ракеты. Он позволяет сосредоточиться исключительно на происходящем в момент удара по цели: выдерживает ли конструкция боеголовки, срабатывает ли детонатор и сохраняется ли целостность полезной нагрузки.

Зачем военным отдельная "пушечная" методика тестов

Главное преимущество пушечного метода – стоимость и скорость. Полноценный полетный тест гиперзвуковой ракеты нуждается в ракетах-носителях, двигателях, системах наведения, полигонном сопровождении и стоит миллионы долларов за один запуск, тогда как пушка позволяет произвести значительно больше выстрелов в пределах того же бюджета.

Для сохранения боеголовки во время резкого выстрела инженеры разработали специальный защитный пакет запуска (Integrated Launch Package) с поддоном и электронным предохранительно-исполнительным устройством, защищающим конструкцию, детонатором и телеметрическими датчиками от нагрузок, превышающими те, которые боеголовка испытывает.

Полноценные полетные испытания ракет остаются необходимыми для проверки работы двигателей, наведения и маневрирования, однако пушечный метод позволяет отделить эти дорогостоящие и сложные тесты от более дешевой проверки сугубо впечатляющего действия боеголовки.

По задумке разработчиков, это должно ускорить разработку новых гиперзвуковых боеприпасов и предоставить инженерам больше данных для калибровки компьютерных моделей.