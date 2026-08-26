США, Франция, Япония: в ОП раскрыли происхождение компонентов российских баллистических ракет

В Офисе президента показали, из каких иностранных компонентов и материалов россияне продолжают собирать баллистические ракеты "Искандер" и РМ48у, запускаемые с С-400.

Об этом на брифинге заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает РБК-Украина .

Навигационный модуль "Комета" и другие критические компоненты

По его словам, Украина работает над тем, чтобы максимально синхронизировать санкционные меры против российских производителей баллистических средств поражения в разных юрисдикциях.

"Один из первых пунктов нашего плана – это максимальная синхронизация", - сказал Власюк.

Одним из ключевых узлов, нуждающихся в иностранном производстве, является навигационный модуль "Комета" - он обеспечивает защищенную от глушения навигацию и используется для точной коррекции наведения баллистических ракет на цель. Часть автономных инерциальных систем с лазерными гироскопами исторически опиралась на французские компоненты.

Отдельное внимание было уделено составляющим ракетного топлива, корпусов, головки наведения. Россия не имеет достаточных собственных производств и зависит от импорта критически важных материалов:

перхлората аммония (основного окислителя жесткого ракетного топлива);

углеродного волокна;

эпоксидных и фенольных смол для корпусов, сопел и теплозащиты;

алюминиевого порошка;

а также титановых и алюминиевых сплавов для рулей и теплонагруженных элементов.

Среди материалов внешней зависимости также назвали вольфрам, полибутадиен и армидное волокно.

По этим пунктам Украина тоже передала полную информацию партнерам и ожидает ответных санкционных решений, отмечают в Офисе президента.

Среди предприятий, причастных к производству компонентов для ракетного топлива, Власюк назвал "Комбинат Каменский" - по его словам, это предприятие производит загустители для полимеризации ракетного топлива и является частью плана работы по батареям и баллистике.

Это предприятие российского ОПК, где производят жесткое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ракетных систем и авиационных средств поражения. Комбинат был поражен ночью на 16 августа.

По словам экспертов, работающих над анализом "начинки" ракет РФ, французский компонент применяется в баллистической ракете "РМ-48У", а лазерный гироскоп такого же происхождения используется и в ракетном комплексе "Искандер".

Фото: компоненты российских ракет (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Не обошли и станкостроение: по словам Власюка, производство баллистики зависит от точных металлообрабатывающих станков, в том числе с числовым программным управлением. Комплектующие для которых – модули ЧПУ, сервоприводные и измерительные системы, прецизионные подшипниковые узлы, системы мониторинга обработки и балансировки – поставляют производители из США, Британии, Испании, Германии, Японии, Швеции и Италии.

По словам Власюка, особенность станков состоит в том, что их комплектующие могут поставляться через третьи страны, что затрудняет отслеживание таких поставок.

"Станки часто поставляются со многими компонентами, которые комплектуются или поставляются в виде комплектующих через третьи страны. Поэтому их трудно отследить", - сказал он.

Читайте также: Заводы за 0 гривен. Станет ли украинский DefenseTech арсеналом Европы

Список иностранных производителей и планы санкций

На презентации показали список иностранных компаний, чьи изделия находят в баллистических средствах поражения, которые использует Россия.

По словам Власюка, лидером по количеству таких компонентов являются США - из-за требовательности баллистики к качеству и характеристикам электроники.

Среди названных американских компаний — Advanced Micro Devices, Analog Devices, ATMEL Corporation, Bourns, Burr-Brown Corporation, Coilcraft, Cortina Systems, Cypress, Diodes Incorporated, MaxLinear, Microchip Technology, Micron Technology, ON Semiconductor, Qorvo, Skyworks Solution Xilinx, Fairchild Semiconductor, FOX Electronics, Hittite, Holt Integrated Circuits, Integrated Silicon Solution, Intel Altera, Kemet Corporation, Linear Technology Corporation, Maxim Integrated Products и другие.

Фото: компоненты российских ракет (Лев Шевченко, РБК-Украина)

Компоненты также происходят из Тайваня (в частности TSMC, Winbond, Macronix International, DM&P Electronics, SYNTEC Technology), Японии (Murata Manufacturing, Kyocera AVX Components, Panasonic Semiconductor, Elna Co., LTD, Renesys), Германии (Infine Dunberg Electromics Ltd), Швейцарии (STMicroelectronics, U-Blox, TRACO POWER), Франции (3SP Technologies), Британии (Renishaw) и Китая (Simchip, Elitestek).

Власюк подчеркнул, что вопрос иностранных компонентов касается не только непосредственно ракет, но и всего производственного цикла.

"Украина передала всем партнерам информацию также о материалах типа химических и других веществ и о средствах производства", - отметил он.

По его словам, санкционные решения сами по себе не всегда могут полностью перекрыть доступ России к компонентам, поскольку российская сторона пытается создавать новые компании и использовать третьи страны, поэтому важным направлением является также усиление экспортного контроля.

"Там не только санкции, а вопросы в экспортном контроле. Мы думаем, что можно делать больше", – отметил Власюк.

Власюк рассказал, что Украина ведет системную работу с партнерами: передает им файлы с серийными номерами и информацию о компонентах, идентифицированных в российской технике, и добивается санкций против всех производителей, имеющих отношение к выпуску баллистических средств поражения, во всех юрисдикциях, поддерживающих санкционное давление на Россию.

По словам уполномоченного, Украина идентифицировала более 1600 станков и более 200 предприятий, связанных с российским ВПК, а отдельное направление работы – установка инженеров и конструкторов на этих предприятиях.

Что касается материалов в частности химии для ракетного топлива в Офисе, то также ожидают, что в течение ближайшего месяца-двух соответствующие юрисдикции примут дополнительные секторальные санкционные запреты или усилит меры экспортного контроля.

Власюк подчеркнул, что, кроме введения новых санкций, Украина работает с партнерами над усилением экспортного контроля.

"Как и какие-либо решения, оно требует времени: процесс принятия решения, принять это решение, затем его реализовывать, поддерживать, сотрудничать с тем, чтобы оно соблюдалось", - сказал Власюк. По его словам, санкционные и экспортно-контрольные меры должны заставить Россию пересматривать планы производства и темпы использования вооружения.