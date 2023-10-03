В Севастополе сообщают о взрывах, в городе объявили воздушную тревогу

В оккупированном Севастополе (Крым) сегодня, 3 октября, раздались звуки взрывов. В городе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева .

"В Севастополе местами раздаются сирены воздушной тревоги, перед этим был взрыв", - говорится в сообщении.

Позже Развожаев на своем Telegram-канале опубликовал видео, которое объявило о воздушной тревоге в оккупированном Россией городе.

Также местные Telegram-каналы сообщают о якобы работе ПВО в регионе, а также перекрытии движения морского и наземного транспорта в городе.

Взрывы в Севастополе

Напомним, что в последнее время в Севастополе, а также в других городах оккупированного Крыма, звучат взрывы практически каждый день.

Так, перед этим, 22 сентября, по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16 - среди них российские генералы.

Также сообщалось, что 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.