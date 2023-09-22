В Севастополе снова взрывы, якобы "прилетело" по штабу Черноморского флота

В Севастополе Крымского полуострова во второй раз за сутки прогремели мощные взрывы . Над городом слышен пролет ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым. Реалии ".

По словам корреспондента издания, в городе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах.

"Также было слышно пролет ракеты над южной частью города", - добавляет издание.

Отдельные Telegram-канал утверждают о якобы работе ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.

"Крымский ветер" сообщает о дыме, образовавшемся над Севастопольской бухтой.

Стоит добавить, что военное командование Украины или официальные лица пока никак не комментировали ситуацию.

К месту событий выехали более 10 автомобилей скорой помощи.

Что говорят россияне?

По словам оккупационного так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, ракетный удар был нанесен по штабу флота террористов.

"По штабу флота враги нанесли ракетный удар... На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал "губернатор".

Возможны еще удары

"Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий", - дописал Развожаев.

Не только штаб

Кроме поражения штаба ЧФ, как утверждает "Центр национального сопротивления" взрывы, по словам очевидцев, прогремели в:

Бахчисарайском;

Симферопольском;

Первомайском;

Красногвардейском районах временно оккупированного Крыма.

"Все эти "прилеты" становятся возможными только благодаря украинцам, которые оказались на временно оккупированных территориях. Несмотря на смертельный риск и постоянные репрессии они продолжают оказывать сопротивление и сообщать информацию о враге", - добавили в "ЦНС".

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время на территории временно оккупированного Крыма все чаще раздаются взрывы. Часть из них связана с ударами украинских защитников по местам скопления вражеских солдат, техники и складах с боеприпасами.

Например, сегодня утром в Севастополе уже раздавались взрывы. Тогда же террористы включили дымовую завесу в Севастопольской бухте, а проход судов был закрыт. Оккупационные "власти" заявили о "разминировании" Феодосии. В частности было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Telegram-каналы утверждали о запусках ракет в районе поселка Черноморское.

Позже Министерство обороны страны-террориста все же подтвердило работу ПВО. Якобы была сбита управляемая ракета и два беспилотника.