Черноморский флот РФ боится покидать акваторию Крыма из-за украинских дронов, - Гуменюк

Российские захватчики из-за опасений атак на корабли Черноморского флота со стороны Сил обороны Украины стали все реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Офицер отметила, что состояние вражеского флота в Крыму ухудшается изо дня в день.

Так, корабли россиян все реже покидают территориальные воды временно оккупированного полуострова, так как опасаются украинских ударов с применения надводных дронов.

По словам представительницы Сил обороны юга Украины, российский Черноморский флот уже не заходит дальше мыса Тарханкут.

В то же время Гуменюк указала на попытку противника компенсировать небоеспособность своих кораблей авиацией. Так, оккупанты практически ежедневно совершают атаки на остров Змеиный, что для интервентов уже "стало традицией".

"Они до трех авиабомб направляют в направлении острова Змеиный для того, чтобы продемонстрировать, что они якобы властвуют по гражданскому судоходству и пытаются диктовать свои условия", - сказала офицер.

Гуменюк подчеркнула при этом, что линия фронта "в морском смысле" уже продолжительное время отброшена до 200 километров от свободного побережья Украины.

Состояние ЧФ РФ и удары по Крыму

Отметим, что в последнее время во временно оккупированном Крыму участились взрывы, и нередко под ударом оказываются военные базы захватчиков, их противовоздушная оборона, а также - флот.

Так, например, недавно Силы обороны Украины атаковали десантный корабль и подводную лодку интервентов в Севастопольской бухте, а также - ударили по штабу ЧФ РФ в самом городе.

По информации Сил специальных операций, тогда в результате атаки по штабу Черноморского флота россиян погибли 34 офицера, и еще 105 человек получили ранения, при этом данные все еще уточняются.

Ранее младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи высказал мнение, что украинским военным удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Добавим, что недавно представители движения "АТЭШ" рассказали, что российские захватчики из-за страха перед морскими дронами перебрасывают боевые катера сухопутными путями.