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Российский флот фактически потерпел поражение в Черном море, - Минобороны Британии

Вторник 03 октября 2023 12:15
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Российский флот фактически потерпел поражение в Черном море, - Минобороны Британии Фото: младший министр обороны Британии Джеймс Хиппи (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинским военным удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Об этом сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", - подчеркнул Хиппи.

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, он также отметил, что "каждый дюйм важен".

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, несколько недель назад украинские военные атаковали штаб Черноморского флота россиян в Севастополе. После удара начался сильный пожар.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.

При этом данные о командующем все еще уточняют, поскольку россияне обнародовали видео его участия в заседании коллегии Минобороны РФ.

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