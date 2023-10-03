Российский флот фактически потерпел поражение в Черном море, - Минобороны Британии

Об этом сказал младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи во время выступления на Варшавском форуме безопасности сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", - подчеркнул Хиппи.

Комментируя сухопутное контрнаступление Украины, он также отметил, что "каждый дюйм важен".

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, несколько недель назад украинские военные атаковали штаб Черноморского флота россиян в Севастополе. После удара начался сильный пожар.

По информации Сил специальных операций, в результате атаки погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.

При этом данные о командующем все еще уточняют, поскольку россияне обнародовали видео его участия в заседании коллегии Минобороны РФ.