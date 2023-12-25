В ВМС раскрыли детали формирования Корпуса морской пехоты

Как рассказали в ведомстве, Корпус морской пехоты будет отвечать за выполнение тактических, оперативно-тактических задач в составе оперативной группировки или самостоятельно. В частности, он будет способен самостоятельно сформировать оперативно-тактическую группировку войск для ведения операций на приморском направлении.

Одной из его основных задач будет планирование, применение и обеспечение подчиненных войск в соответствии со стандартами НАТО. Члены корпуса будут планировать оперативное применение наземного компонента межвидовой группировки при проведении операции.

Корпус будет проводить наступательные, штурмовые и десантные действия в акваториях рек и водохранилищ во взаимодействии с подразделениями ВМС, а также оборона важных береговых объектов и участков побережья и т.д.

В его состав войдут отдельные бригады морской пехоты и отдельные артиллерийские бригады, другие боевые подразделения и подразделения обеспечения. Планируется создание еще нескольких боевых бригад и батальонов морской пехоты, но пока мы не можем рассказать об этом подробнее.

"Командование морской пехоты тоже претерпит трансформацию. Этот орган управления войдет в состав командования ВМС ВС Украины как структурное подразделение. На Командование морской пехоты будут возложены функции генерации. В частности, это определение требований к способностям подчиненных сил, определение потребности в ресурсах, необходимых для надлежащего выполнения задач.Командование морской пехоты будет осуществлять стратегическое планирование применения и развития воинских частей морской пехоты, их технического оснащения, подготовки и всестороннего обеспечения", - сказано в сообщении.

Удары по российским кораблям

Напомним, что в последнее время украинские военные провели несколько успешных сделок по уничтожению российских кораблей в Черном море.

Так, 4 ноября Силы обороны ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму. В результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корвет "Аскольд", который оккупанты собирались спустить на воду и ввести в состав Черноморского флота в декабре этого года.

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ показали фото последствий. Кадры показали, что Силы обороны нанесли значительные повреждения вражескому кораблю "Аскольд". По имеющейся информации, российский корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

Кроме того, 10 ноября ГУР провело успешную спецоперацию в Крыму. В поселке Черноморское были поражены два малых десантных корабля, потери в личном составе россиян уточняются.

Позже в ГУР подтвердили, что 10 ноября была проведена операция с использованием надводных дронов. Один корабль более старого проекта 1176 года "Акула", другой более новый - проекту 11770 года "Серна" пошли ко дну.

На днях в ВМС объяснили, почему россияне длительное время не наносят ракетных ударов с кораблей.

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