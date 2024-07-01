ВМС о "прилете" на пляже в Крыму: на видео - только обломки российской ракеты
Россияне обвинили Украину в "ракетном ударе по пляжу в Крыму" 23 июня. На самом деле там упали обломки российской ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что украинские защитники не били по пляжу в Крыму, как об этом заявляют россияне. Поскольку если бы это была целенаправленная атака, то жертв было бы гораздо больше.
"Это единственный важный вывод. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть только детали ракеты противовоздушной системы Российской Федерации. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине в принципе таких нет", - отметил спикер ВМС.
Также он обратил внимание, что все пострадавшие, о которых известно на данный момент, не были крымчанами.
Что предшествовало
Напомним, 23 июня в Крыму гремели громкие взрывы. Россияне заявили, что якобы "отбили атаку, но на пляже в Севастополе упали обломки". Позже оккупационные власти сообщили о том, что в результате атаки было "5 убитых и более 100 раненых".
В ударе сразу начали обвинять Украину. Российские пропагандисты писали, что для удара якобы была применена ракета ATACMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.