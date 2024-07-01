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ВМС о "прилете" на пляже в Крыму: на видео - только обломки российской ракеты

Понедельник 01 июля 2024 21:24
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ВМС о "прилете" на пляже в Крыму: на видео - только обломки российской ракеты Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер ВМС ВСУ (facebook.com/Taclbery)
Автор: Иван Носальский

Россияне обвинили Украину в "ракетном ударе по пляжу в Крыму" 23 июня. На самом деле там упали обломки российской ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что украинские защитники не били по пляжу в Крыму, как об этом заявляют россияне. Поскольку если бы это была целенаправленная атака, то жертв было бы гораздо больше.

"Это единственный важный вывод. Из тех данных, которые есть в сети, которые опубликованы даже самими россиянами, можно увидеть только детали ракеты противовоздушной системы Российской Федерации. Она уникальна. У нас на вооружении в Украине в принципе таких нет", - отметил спикер ВМС.

Также он обратил внимание, что все пострадавшие, о которых известно на данный момент, не были крымчанами.

Что предшествовало

Напомним, 23 июня в Крыму гремели громкие взрывы. Россияне заявили, что якобы "отбили атаку, но на пляже в Севастополе упали обломки". Позже оккупационные власти сообщили о том, что в результате атаки было "5 убитых и более 100 раненых".

В ударе сразу начали обвинять Украину. Российские пропагандисты писали, что для удара якобы была применена ракета ATACMS.

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