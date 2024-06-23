В Крыму взрывы: оккупанты заявили об "атаке" и перекрыли Керченский мост

Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма в воскресенье, 23 июня. Российские оккупанты заявляют о якобы атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Взрывы слышали в районе Севастополя. Местные Telegram-каналы пишут о громких звуках в районе Севастопольской и Казачьей бухт. Позже там заметили дым.

Также сообщается о взрывах в Балаклаве и Инкермане. Есть информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и Сак.

В сети также отмечают, что в Севастополе слышали звуки стрельбы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрыли.

Пропагандистские паблики пишут, что Крым якобы атакуют ракетами ATACMS, а в Севастополе вспыхнул пожар из-за якобы падения обломков ракет.

Обновлено в 13:05

Развожаев заявил, что над Черным морем "уничтожили пять воздушных целей", но обломки упали в прибрежную зону. В результате якобы ранены несколько человек и возникли два пожара.