В Крыму взрывы: оккупанты заявили об "атаке" и перекрыли Керченский мост
Мощные взрывы прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма в воскресенье, 23 июня. Российские оккупанты заявляют о якобы атаке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал "Крымский ветер".
Взрывы слышали в районе Севастополя. Местные Telegram-каналы пишут о громких звуках в районе Севастопольской и Казачьей бухт. Позже там заметили дым.
Также сообщается о взрывах в Балаклаве и Инкермане. Есть информация о работе российской ПВО в районе Евпатории и Сак.
В сети также отмечают, что в Севастополе слышали звуки стрельбы.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО. Движение по Крымскому мосту перекрыли.
Пропагандистские паблики пишут, что Крым якобы атакуют ракетами ATACMS, а в Севастополе вспыхнул пожар из-за якобы падения обломков ракет.
Обновлено в 13:05
Развожаев заявил, что над Черным морем "уничтожили пять воздушных целей", но обломки упали в прибрежную зону. В результате якобы ранены несколько человек и возникли два пожара.
Атаки на Крым
Стоит отметить, что украинские защитники уже провели десятки операций в Крыму и Черном море. Так, 10 июня Силы обороны ударили по зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя и двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.
Также 12 июня защитники поразили дивизионы систем ПВО С-300 и С-400 возле Бельбека и Севастополя. Кроме того, ВСУ атаковали Керченскую переправу, в результате чего была нарушена логистика врага.
Как сообщил руководитель ГУР Кирилл Буданов, для усиления ПВО в Крыму россияне начали перекидывать элементы нового зенитно-ракетного комплекса С-500.
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