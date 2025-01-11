В Крыму зафиксировали новые очаги загрязнения мазутом

В Крыму 11 января было обнаружено 13 новых очагов загрязнения мазутом. Они были замечены в пяти городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление оккупационного "главы" Крыма Юрия Гоцанюка.

Он заявил, что сейчас пляжные территории оперативно очищают от мазута. Для этого были привлечены силы МЧС, городские службы, местные жители и волонтеры.

"Сейчас в пяти муниципальных образованиях - Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах - выявлено 13 очагов загрязнения", - заявил Гоцанюк.

Разлив мазута в Керченском проливе

Напомним, что в прошлом месяце в Керченском проливе в результате сильного шторма пошли на дно два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Тогда же стало известно об утечке не менее 3000 тонн мазута в море.

По словам представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, мазут может дойти до подконтрольных Украине территорий.

Вчера в Минэкологии рассказали, существует ли угроза для Одессы.

Больше об аварии российских танкеров возле Крыма - узнайте в материале РБК-Украина.

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