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Авария танкеров РФ в Черном море: мазут добрался до берегов Одесской области

Украина, Пятница 24 января 2025 14:35
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Авария танкеров РФ в Черном море: мазут добрался до берегов Одесской области Фото: Пятна мазута в Черном море (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Пятна мазута попали в Черное море после аварии российских танкеров в Керченском проливе, они достигли берегов Одесской области. Загрязнение обнаружили вблизи рекреационной зоны "Катранка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook доктора биологических наук и начальника научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Это стало следствием аварии российских танкеров в Керченском проливе, которые вызвали утечку тысяч тонн мазута в Черное море.

Видео: Фото: из Facebook Ивана Русева

Иван Русев отметил масштабность этой трагедии. По его словам, утечка нефтепродуктов приведет к серьезным изменениям в морских экосистемах. Мазут токсично влияет на все живые организмы, загрязняет донные отложения, разрушает прибрежные зоны и пищевые цепи, что, в свою очередь, повлечет долговременные последствия для биоразнообразия Черного моря.

Фото: из Facebook Ивана Русева

Ученый подчеркнул, что эта экологическая катастрофа нанесла еще один серьезный удар по Черному морю, которое уже понесло значительный ущерб из-за последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Он акцентировал, что утечка мазута из-за аварий российских танкеров не является случайностью, а лишь подтверждает систематическую безответственность России в отношении к природе.

Напомним, что мазут добрался до украинских берегов Азовского моря. Спутниковые снимки зафиксировали нефтяное пятно возле оккупированного Бердянска.

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