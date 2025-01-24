Авария танкеров РФ в Черном море: мазут добрался до берегов Одесской области

Пятна мазута попали в Черное море после аварии российских танкеров в Керченском проливе, они достигли берегов Одесской области. Загрязнение обнаружили вблизи рекреационной зоны "Катранка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook доктора биологических наук и начальника научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Ивана Русева.

Это стало следствием аварии российских танкеров в Керченском проливе, которые вызвали утечку тысяч тонн мазута в Черное море.

Видео: Фото: из Facebook Ивана Русева

Иван Русев отметил масштабность этой трагедии. По его словам, утечка нефтепродуктов приведет к серьезным изменениям в морских экосистемах. Мазут токсично влияет на все живые организмы, загрязняет донные отложения, разрушает прибрежные зоны и пищевые цепи, что, в свою очередь, повлечет долговременные последствия для биоразнообразия Черного моря.

Фото: из Facebook Ивана Русева

Ученый подчеркнул, что эта экологическая катастрофа нанесла еще один серьезный удар по Черному морю, которое уже понесло значительный ущерб из-за последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Он акцентировал, что утечка мазута из-за аварий российских танкеров не является случайностью, а лишь подтверждает систематическую безответственность России в отношении к природе.