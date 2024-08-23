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В ВМС подтвердили ликвидацию парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ"

Фото: спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Нина Еланская

Военно-морские силы Украины подтвердили ликвидацию находившегося в порту "Кавказ" Краснодарского края российского парома "Конро Трейдер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что паром являлся одной из важных цепей российской военной логистики в целях обеспечения оккупационных сил.

Плетенчук рассказал, что на пароме перевозились горюче-смазочные материалы. Спикер ВМС отметил, что паром также использовался и для перевозки оружия для российской армии.

В то же время Плетенчук не уточнил, чем украинские военные ударили по "Конро Трейдеру".

"Это вполне легитимная цель и соответственно это (уничтожение парома - ред.) должно уменьшить потенциал возможностей нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия", - сообщил он.

Что предшествовало

Напомним, 23 июля в Краснодарском крае подверглось атаке паромное судно в порту "Кавказ". Оккупационные войска не сообщали о том, что это было за судно. Предполагалось, что мог быть поражен железнодорожный паром "Конро Трейдер".

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что во время атаки "Конро Трейдер" получил серьезные повреждения.

Уже 22 августа, вечером, российские военные начали писать о том, что во время очередной атаки на порт "Кавказ" паром "Конро Трейдер", расположенный на Таманском полуострове и обеспечивавший горючим (а также оружием) оккупантов в Крыму, затонул.

Также сообщалось, что на борту судна находились 15 членов экипажа.

Утром 23 августа спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук смог официально подтвердить эту информацию.

Добавим, что ранее ВМС смогли поразить российский паром "Славянин", который был также очень важен для логистики оккупантов.

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ВМСКраснодарский край