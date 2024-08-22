По российскому порту "Кавказ" был прилет: горит паром с топливом

По русскому порту "Кавказ" на Кубани, вероятно, был прилет. Местные сообщают, что над портом виднеется дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крымский ветер ", ASTRA и " Крым.Реалии ".

В то же время крымские Telegram-каналы сообщают, что удар в порту "Кавказ" пришелся на загруженный топливом паром "Акватрейдер".

Российские СМИ ссылаются на заявление оперштаба и заявляют, что удар в порту "Кавказ" якобы пришелся на загруженный топливом железнодорожный паром.

Заметим, что это не первый прилет по данному порту.

Более того, по данным издания, в военных частях Севастополя включили тревогу, а Керченский мост перекрыли.

Крымские Telegram-каналы пишут, что дым на Таманском полуострове поднимается из района порта "Кавказ".

Напомним, что в конце мая этого года Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта Кавказ в Краснодарском крае РФ.

Тогда ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта.

Кроме того, атака на порт была и в прошлом месяце. Тогда в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

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