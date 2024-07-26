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ВМС об ударе по парому "Славянин": был важным элементом логистики россиян

Крым, Пятница 26 июля 2024 15:34
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ВМС об ударе по парому "Славянин": был важным элементом логистики россиян Фото: спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Железнодорожный паром "Славянин" являлся важным элементом для российской логистики. Его поражение не было случайным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии "Суспільному".

Как отметил спикер, были прямые попадания по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ".

Паром мог вмещать 50 условных цистерн. Россияне сняли его с международного маршрута и поставили на "внутренний". Оккупанты пытались таким образом соединить российскую железную дорогу с украинским на оккупированных территориях.

"Соответственно, эту функцию он выполнял, перегружая более 3/4 логистики военной", - сказал Плетенчук.

Ранее "Славянин" курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии. Этот порт является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе и четвертым по грузообороту в РФ.

Спикер ВМС подчеркнул, что паром был важным элементом военной логистики оккупантов. Он поддерживал группировку российских войск на юге Украины.

"Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки. Что касается того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал командующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", - добавил Плетенчук.

Атака на паром "Славянин"

Напомним, 23 июля Силы обороны Украины ударили по железнодорожному парому "Славянин" в порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Генштаб отмечал, что паром был сильно поврежден.

Следует добавить, что это был последний железнодорожный паром РФ в этом регионе. Его использовали в военных целях для транспортировки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров.

Спикер ВМС отметил, что после атаки Россия вывела все военные корабли из Азовского моря.

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