ВМС об ударе по парому "Славянин": был важным элементом логистики россиян

Железнодорожный паром "Славянин" являлся важным элементом для российской логистики. Его поражение не было случайным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в комментарии "Суспільному".

Как отметил спикер, были прямые попадания по российскому парому "Славянин" в порту "Кавказ".

Паром мог вмещать 50 условных цистерн. Россияне сняли его с международного маршрута и поставили на "внутренний". Оккупанты пытались таким образом соединить российскую железную дорогу с украинским на оккупированных территориях.

"Соответственно, эту функцию он выполнял, перегружая более 3/4 логистики военной", - сказал Плетенчук.

Ранее "Славянин" курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии. Этот порт является вторым по размеру в Азово-Черноморском регионе и четвертым по грузообороту в РФ.

Спикер ВМС подчеркнул, что паром был важным элементом военной логистики оккупантов. Он поддерживал группировку российских войск на юге Украины.

"Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки. Что касается того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал командующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", - добавил Плетенчук.