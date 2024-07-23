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Удар по парому РФ в порту "Кавказ": СМИ допускают поражение "Конро Трейдер"

порт Кавказ, Вторник 23 июля 2024 14:23
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Удар по парому РФ в порту "Кавказ": СМИ допускают поражение "Конро Трейдер" Фото: атака дронов на паромное судно в порту Кавказ 23 июля (иллюстративное фото росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

В Краснодарском крае беспилотники сегодня, 23 июля, атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Во время удара, вероятно, был поражен железнодорожным паром "Конро Трейдер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Отмечается, что среди членов экипажа парома и сотрудников порта, которые сегодня атаковал БпЛА, один погибший и пятеро раненых.

Как напоминают в сообщении, в конце мая были нанесены удары по двум железнодорожным паромам, что было подтверждено отчетом Генштаба, снимками местных жителей и со спутников. Единственные два железнодорожных парома, работающих на переправе через Керченский пролив, были "Конро Трейдер" и "Авангард"

Уже 21 июня в РФ отрапортовали, что ликвидировали последствия украинской атаки по парому "Авангард". Как оказалось, паром получил пробоину в машинном отделении и полностью потерял плавучесть. В сообщении информируют, что только на подготовку его к буксировке на Керченский судоремонтный завод ушло три недели.

"Это, кстати, в определенной степени поднимает вопрос, а не был ли это удар противокорабельной ракетой", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, таким образом, единственным возможным кандидатом, если речь идет о поражении именно железнодорожного парома, остается "Конро Трейдер".

"В то же время, не исключено, что целью удара стал один из пяти автомобильных паромов: большие "Лаврентий", "Панагия", "Мария" и меньшие - "Керченский-2", "Эйск", - отмечают в сообщении.

Атаки дронов на территории РФ

Напомним, в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ". Сообщалось, что среди членов экипажа есть погибшие.

Также сегодня сообщалось о возможной атаке беспилотников на Севастополь, Керчь и Джанкой. Там были слышны взрывы.

Накануне в российском городе Туапсе прогремели около 5 взрывов со стороны местной нефтебазы.

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