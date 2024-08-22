Удар по порту "Кавказ": паром затонул, на его борту было 15 человек

Сегодня, по российскому порту «Кавказ» на Кубани был прилет. В результате в порту затонул паром с топливом на борту которого находилось 15 членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOT .

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что нарез россияне пытаются спасать других членов экипажа.

В общей сложности на борту было 15 человек.

По данным российского Telegram-канала, только четырех членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ", оказавшихся за бортом, спасли.

Удар по российскому порту

Напомним, сегодня днем российские паблики начали сообщать, что над портом "Кавказ" был виден дым. Вскоре стало известно, что по порту "Кавказ" на Кубани был прилет.

Сначала российские власти заявили, что был атакован паром с топливом.

Однако уже через несколько часов росСМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили, что паром с топливом утонул.

Заметим, что это не первый удар по данному порту. К примеру, в конце мая Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ".

Тогда в результате атаки была поражена паромная переправа и нефтяной терминал порта.

Более того, атака на порт была и в июле. Недавно беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

Военные Генштаба заметили, что россияне использовали данный паром для перевозки, в том числе железнодорожных вагонов.

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