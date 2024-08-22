ua en ru
Чт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар по порту "Кавказ": паром затонул, на его борту было 15 человек

Украина, Четверг 22 августа 2024 20:36
UA EN RU
Удар по порту "Кавказ": паром затонул, на его борту было 15 человек Фото: Удар по порту "Кавказ" (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, по российскому порту «Кавказ» на Кубани был прилет. В результате в порту затонул паром с топливом на борту которого находилось 15 членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SHOT.

По данным российского Telegram-канала, только четырех членов экипажа затонувшего парома в порту "Кавказ", оказавшихся за бортом, спасли.

В общей сложности на борту было 15 человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что нарез россияне пытаются спасать других членов экипажа.

Удар по российскому порту

Напомним, сегодня днем российские паблики начали сообщать, что над портом "Кавказ" был виден дым. Вскоре стало известно, что по порту "Кавказ" на Кубани был прилет.

Сначала российские власти заявили, что был атакован паром с топливом.

Однако уже через несколько часов росСМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили, что паром с топливом утонул.

Заметим, что это не первый удар по данному порту. К примеру, в конце мая Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта "Кавказ".

Тогда в результате атаки была поражена паромная переправа и нефтяной терминал порта.

Более того, атака на порт была и в июле. Недавно беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ".

Военные Генштаба заметили, что россияне использовали данный паром для перевозки, в том числе железнодорожных вагонов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
порт Кавказ Краснодарский край Война России против Украины
NEWS
Главную задачу выполнили. Третья штурмовая раскрыла детали наступления в Харьковской области
Главную задачу выполнили. Третья штурмовая раскрыла детали наступления в Харьковской области
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну