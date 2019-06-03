Знову разом: як "Опоблок" і "За життя" об'єднуються перед виборами у Раду

"Опозиційний блок" та "Опозиційна платформа – За життя" можуть об'єднатися перед достроковими виборами у Верховну раду. За інформацією РБК-Україна, сторони домовляються про це протягом останніх кількох тижнів. Факт переговорів виданню офіційно підтвердив один із соратників глави політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Василь Німченко.

"У нас переважна більшість – прагматы, особливо керівництво нашої політичної партії – і Медведчук, і Бойко, і Рабинович, і Льовочкін, у них одна ідеологія. Оскільки "Опозиційний блок" поділяє цю ідеологію, звичайно, ведуться переговори про об'єднання для того, щоби встановити мир, припинити війну і відновити нормальні стосунки з нашими сусідами", – сказав Німченко.

Ні в "Опоблоці", ні в "За життя" не поспішають розкривати деталі та умови намічених домовленостей, так само як і прогнозувати підсумковий результат. Але, за словами джерел видання в обох партіях, переговори близькі до завершення і "з дня на день у цьому питанні буде поставлено крапку".

"Є певні розбіжності, якісь суперечки щодо методів та форми. Але принципових розбіжностей немає взагалі. Попередньо ми повинні закінчити цей діалог приблизно через кілька днів. Він завершиться або успіхом, або ні", – сказав виданню минулого четверга один із співрозмовників в ОБ, знайомий із ходом переговорів.

Якщо домовитися все ж вдасться, об'єднання, найімовірніше, відбудеться на базі "Опозиційної платформи – За життя". На цьому, за інформацією видання, наполягають в "Опоплатформі". В "Опоблоці" готові прийняти цю умову. В такому випадку, як стверджують співрозмовники, об'єднану партію в парламент першим номером у списку поведе Вадим Рабинович. З огляду на великий медіаресурс, сконцентрований у "акціонерів" двох партій, їхній проект може поборотися за одну з найчисельніших фракцій у наступному парламенті.

Взаємні втрати

Партія "За життя" була створена Вадимом Рабіновичем спільно з Євгенієм Мураєвим після того, як вони покинули "Опозиційний блок" у 2016 році. Втративши реальний вплив на внутрішньопартійні процеси з приходом у "За життя" Віктора Медведчука, восени минулого року Мураєв заснував політсилу – "Наші".

Ризикуючи розпорошити голоси виборців, як на президентських, так і на парламентських виборах у 2019 році, лідери "Опоблоку" і партії "За життя" ще з минулого літа намагалися сісти за стіл переговорів, щоби висунути єдиного кандидата в президенти й домовитися про створення об'єднаної політичної сили.

У самому "Опоблоці" спочатку було дві групи. Перша група – "промисловці", або так звані "донецькі", яких пов'язують з Рінатом Ахметовим, Вадимом Новинським і Борисом Колесніковим. Друга – "газовики", що орієнтуються на екс-главу Адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка. Тому в переговорах ОБ із "За життя" брали участь одразу три сторони, які обстоювали свої інтереси.

Позиція "газовиків" зводилася до того, щоб обидві партії підтримали Бойка в якості єдиного кандидата на президентських виборах, а потім вони разом пішли б на вибори в Раду. У групі "промисловців", навпаки, скептично оцінювали перспективи Бойка на президентських виборах і не вірили в електоральну синергію рейтингів двох партій у разі їхнього злиття.

Окреме бачення майбутнього "Опоблоку" було й у Ріната Ахметова, який зробив ставку на парламентські вибори. В ОБ він зберігає контроль щонайменше над половиною партії і понад половиною фракції за рахунок мажоритарників. У новому проекті його вплив, зрозуміло, стане меншим.

Незважаючи на тривалий конфлікт між Льовочкіним і Бойком з одного боку і Рабиновичем – з іншого, в листопаді "газовикам" і керівникам "За життя" вдалося домовитися про союз. На базі партії Рабиновича й Медведчука була створена "Опозиційна платформа - За життя", до якої також приєдналася частина "газовиків" із ОБ на чолі з Льовочкіним і Бойком. Останнього в результаті висунули кандидатом у президенти від нової політсили. Але після цього конфронтація між центрами впливу в "Опозиційному блоці" перейшов у публічну площину і пізніше призвела до фактичного розколу партії.

За ініціативи групи Ахметова-Новинського-Колеснікова, яка залишилася за бортом об'єднавчого процесу, Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опозиційний блок". Далі цей конфлікт вилився в низку взаємних звинувачень. У групі "газовиків" дорікали колишніх колег у спробі рейдерського захоплення" "Опоблоку". А один із лідерів ОБ Борис Колесніков, який представляє групу "промисловців", звинуватив Юрія Бойка у "стукацтві".

Замість Юрія Бойка та Олександра Вілкула, які представляли два крила ОБ, фракцію очолив бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський. Вілкул, у свою чергу, став його заступником. Його ж "Опозиційний блок" і висунув кандидатом у президенти.

Але в результаті ні Бойку, ні Вілкулу не вдалося пройти у другий тур президентських перегонів. Що, зрештою, дало сторонам лише додатковий привід звинувачувати один одного в розколі "Оппоблока" для того, щоби забезпечити Петру Порошенку вихід у другий тур.

За підсумками першого туру Юрій Бойко обійшов Олександра Вілкула, зайнявши четверте місце, з 11,67% голосів. Вілкул виявився восьмим – за нього проголосувало 4,15% виборців. На двох вони набрали 15,82% голосів, що майже на два з половиною відсотка більше, ніж у Юлії Тимошенко, яка зайняла третє місце, і лише на 0,13% менше, ніж у Петра Порошенка, який став другим. І, ймовірно, єдиний кандидат від "Опоблоку" і "Опоплатформи" набрав менше ніж Бойко і Вілкул на двох, але все ж більше ніж кожен із них окремо.

"Адже ми говорили: друзі, ми ж не можемо висунути одночасно дві кандидатури в першому турі з тим, щоб один із них пройшов у другий тур, – пояснює Василь Німченко, оцінюючи результати президентських виборів і можливе об'єднання партій. – І, врешті-решт, я думаю, що, можливо, через це ми в чомусь і програли. Тому це все в комплексі враховується. Вони (керівники ОБ, – ред.) люди грамотні й освічені. І головне, у них особливий прагматизм і є розуміння того, що треба поступитися амбіціями".

Проста арифметика

З останнього соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного в середині травня, випливає, що за "Опозиційну платформу – За життя" готові проголосувати 10,5% опитаних серед тих, хто визначився з вибором. За рівнем підтримки серед респондентів "Опоплатформа" зайняла друге місце в соцопитуванні після "Слуги народу" Володимира Зеленського.

Водночас "Опозиційний блок", згідно з дослідженням "Рейтингу", може й зовсім не подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і, відповідно, не потрапити в парламент. Станом на середину травня за "Опоблок" готові віддати свій голос 3,2% опитаних. Приблизно такий же рівень підтримки серед респондентів – 3,3% – соцопитування показало у Радикальної партії, якій в політичних колах приписують тісний зв'язок із Рінатом Ахметовим.

Ці цифри у поєднанні з майбутніми достроковими виборами, які пройдуть уже через сім тижнів, стали ще одним приводом для лідерів "Опозиційного блоку" і "За життя" сісти за стіл переговорів. Цього разу ініціатива про відновлення діалогу надійшла від групи "промисловців", що орієнтуються на Ріната Ахметова, стверджують співрозмовники в оточенні керівництва "Опоплатформи".

За інформацією РБК-Україна, з боку "Опоблоку" до переговорного процесу залучений голова фракції цієї партії Вадим Новинський, тоді як від "Опоплатформи – За життя" в переговорах беруть участь Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін і Юрій Бойко.

На даному етапі сторонам вдалося погодити квоти у спільному проекті, що підтверджують співрозмовники видання у двох таборах. Згідно з рамковими домовленостями, частки будуть розподілені порівну на трьох. Квота кожної з груп – групи Ахметова і Новинського, групи Льовочкіна і Бойка, і групи Рабіновича і Медведчука – складе приблизно 33%, стверджує джерело видання, близьке до керівництва "Опоплатформи".

За його словами, крім Рабіновича, Бойка, Медведчука й Льовочкіна в політраду "Опозиційної платформи – За життя", на базі якої й повинно пройти об'єднання, також увійдуть представники "промисловців" з ОБ. Але, як стверджує один зі співрозмовників із групи "промисловців", в ході переговорів питання квот у політраді спільної партії поки не піднімалося.

"Погоджуючи список, по суті, проходили окремо по кожній взятій кандидатурі. Крім того, групі Ахметова відійде більшість по мажоритарці, більшість кандидатів від "Опоплатформи" будуть висунуті саме за їхньою квотою", – говорить співрозмовник, близький до керівництва "Опоплатформи". Це цілком логічно з огляду на те, що із сімнадцяти мажоритарників, які увійшли у фракцію ОБ після парламентських виборів 2014 року, більше десяти відносяться до групи "промисловців".

За інформацією РБК-Україна, у мажоритарних округах на липневих виборах можуть балотуватися в парламент Вадим Новинський і Борис Колесніков. У коментарі РБК-Україна Колесніков зазначив, що допускає такий варіант.