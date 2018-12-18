Радикальний кандидат: як Олег Ляшко готується до президентських виборів

Олег Ляшко заперечує зв'язок з олігархами (Віталій Носач, РБК-Україна)

У січні "Радикальна партія" офіційно висуне Олега Ляшка кандидатом у президенти. Він буде балотуватися, насамперед, для того, щоб закласти фундамент для успішного результату своєї партії на виборах у Верховну раду, які пройдуть через півроку після президентських. Втім, у партії наполягають, що президентські амбіції їх лідера цілком серйозні. Як і з якими меседжами Ляшко має намір йти у президенти – в матеріалі РБК-Україна.

Ставка на парламент

"Радикальна партія" висуне свого кандидата, який навесні наступного року побореться за президентське крісло, на черговому партійному з'їзді 22 січня. Забігаючи наперед, "радикали" попередили: сюрпризів чекати не варто, оскільки буде балотуватися лідер партії Олег Ляшко.

Є висока ймовірність, що у березневих виборах візьме участь рекордна кількість кандидатів. І цьому є цілком логічне пояснення з точки зору політтехнологій. Адже для більшості політичних сил мобілізація електорату в ході кампанії і непоганий результат, продемонстрований їх кандидатом на виборах президента – плацдарм для парламентських виборів, які відбудуться у жовтні. Тобто, в даному випадку приціл робиться не на президентство, а на потрапляння в парламент, щонайменше, з декількома десятками мандатів.

Ставку на парламентські вибори робить і Олег Ляшко, переконаний політолог Кость Бондаренко. "Він навряд чи тішить себе ілюзіями про те, що він може перемогти в цій кампанії. Але третє місце на виборах для нього абсолютно доступно, і я думаю, що він буде над цим працювати", - сказав РБК-Україна Бондаренко.

Політолог Володимир Фесенко при цьому не виключає президентські амбіції у Ляшка. "Думаю, що він має певні надії на президентство", - говорить Фесенко. Але для головного спонсора лідера "Радикальної партії", яким у суспільно-політичних колах називають бізнесмена Ріната Ахметова, більшу вагу має все ж парламентська кампанія, уточнив Фесенко.

"Президентські вибори – це розігрів, прояв високого рейтингу Ляшко, щоб конвертувати його в партійний рейтинг і закріпити на парламентських виборах", - додав політолог.

З масштабного дослідження трьох компаній – КМІС, Центра Разумкова та групи "Рейтинг", проведеного наприкінці жовтня – початку листопада, слідує, що лідер "радикалів" поступається Юлії Тимошенко, Володимиру Зеленському, Петру Порошенко, Анатолію Гриценко та Юрію Бойко. Згідно з результатами, він отримує 4,9% підтримки з числа всіх опитаних і 7,6% – серед тих, хто визначився з кандидатом, за якого проголосує у березні наступного року.

За даними соцопитування КМІС, проведеного наприкінці листопада – початку грудня, Ляшко випереджають все ті ж політики, за винятком Гриценко. У цьому рейтингу він йде слідом за Ляшко. З двох тисяч респондентів КМІС, включаючи тих, хто не визначився, 4,9% готові проголосувати за Ляшка. З числа тих, хто визначився, за нього збираються проголосувати 8,7% опитаних.

Менше епатажу

Як стало відомо РБК-Україна від співрозмовників в "Радикальній партії", штаб Ляшко на цих виборах очолив голова виконкому РПЛ Юрій Зінченко. Його заступником по штабній роботі став депутат Андрій Лозовий. У штаб також входять заступники Зінченко за виконкому: Валентина Руденко (у 2009-2010 роках – заступник глави секретаріату президента Віктора Ющенка), Олександр Голтвенко, Антон Даниленко, Ольга Башкірова і Юрій Кампов.

За креативну частину кампанії відповідає актор і сценарист Марк Гресь. Але, за словами співбесідників РБК-Україна в РПЛ, всі остаточні рішення, аж до дрібниць, приймає особисто Ляшко.

На кілька минулих виборів Олег Ляшко йшов з гаслом "Вила напоготові!". Він постійно виходив на публіку і з'являвся в рекламних роликах з цим сільгоспінвентарем у руках. Тепер головне гасло кампанії – "Народний президент".

В РПЛ виданню пояснили, що Ляшко зараз намагається працювати з різними електоральними групами, в тому числі, у східних регіонах країни. Акценти його публічних виступів помітно вийшли за рамки звичних тез про проблеми пенсіонерів і селян. Він багато розмірковує про проблеми промисловості, зокрема, вугільної галузі, шахтарів та іншого "робочого класу".

Помітно, що в останні роки лідер РПЛ значно рідше влаштовує епатажні перформанси. Він вже не їсть землю з трибуни парламенту і не знищує імпортну картоплю в супермаркеті. "Звичайно, завдяки всьому цьому епатажу в перші роки він зміг сильно підняти свою впізнаваність. У той же час через це люди не звертали уваги на те, що саме він говорить і пропонує. Зараз ми хочемо це змінити", - сказав виданню один із соратників головного "радикала".

Перспективи Ляшко на виборах у його оточенні оцінюють набагато оптимістичніше, ніж соціологи. "За нашими оцінками, ядерний електорат Ляшко складає 7-8%, і він єдиний з топових політиків, хто після виборів 2014 року зумів зберегти більше половини своїх виборців. Соціологи дають нам менше, тому що багато наших прихильники живуть у маленьких містечках і селах. Соціологи туди просто не доходять", - запевняють в партії. В РПЛ вважають, що саме з цієї причини в соцопитуваннях головними конкурентами на президентських виборах виглядають Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Разом з тим, "радикали" розраховують, що у другому турі їх лідер зустрінеться саме з Тимошенко.

Два роки тому Ляшко і Тимошенко серйозно посварилися. Глава РПЛ мало не у кожному своєму виступі критикував главу "Батьківщини", обзиваючи її "лисицею подертою" і "московської зозулею", а також звинувачуючи у зв'язках з Кремлем. Але, як розповів один з нардепів від РПЛ, Ляшко і Тимошенко помирилися приблизно півроку тому. До речі, фракції РПЛ і "Батьківщина" досить злагоджено критикували ідею з введенням військового стану в початковому варіанті Петра Порошенка, коли це питання розглядалося у Верховній раді 26 листопада.

Активну позицію радикалів, які в знак протесту навіть заблокували трибуну парламенту, в кулуарах пов'язували з думкою Ріната Ахметова щодо цього питання. Адже введення воєнного стану в Україні могло призвести до повної блокаді Керченської протоки військово-морським флотом РФ. Тоді як частина експорту підприємств, що належать Ахметову, як раз і йде морським шляхом через Азовське і Чорне моря.

Сліди Ахметова

Збіг інтересів Ахметова і позиції Ляшко по "азовському питанню" – лише один з аргументів, що свідчить про тісну співпрацю РПЛ і власника групи СКМ.

Регулярні поїздки Ляшко на Схід супроводжуються візитами на місцеві підприємства, де "високого гостя" зі столиці тепло зустрічає керівництво і трудові колективи заводів і комбінатів. Так як практично всі відвідувані "радикалом" підприємства знаходяться у власності холдингу бізнесмена Ріната Ахметова, багатьом це дало додатковий привід дорікати Ляшко і його партії у зв'язках з олігархом.

Підсобило цим розмовам і те, що в лютому виконавчий комітет "Радикальної партії" очолив Юрій Зінченко, який до переходу на партійну роботу був топ-менеджером групи "Метінвест" Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

Експерти громадського руху "Чесно" навесні цього року звернули увагу на те, що з 2016 року Олег Ляшко з помітною регулярністю з'являється на одному з телеканалів і сторінках видань, що належать медіахолдингу Ахметова. Їх матеріали, ефіри та сюжети про діяльність "радикалів" носять суто позитивний характер.

Телеканал холдингу часто висвітлює візити Ляшко на підприємства Ахметова, відзначають експерти руху "Чесно". В організації уточнили, що у своїх звітах РПЛ вказувала факти оплати за розміщення рекламних матеріалів в одному з видань холдингу Ріната Ахметова й тільки в 2017 році (річні звіти за 2018 рік партії ще не подавали в НАЗК). Сама реклама у виданні, згідно документації, обійшлася "радикалам" в 200 тисяч гривень, тоді як, за підрахунками "Чесно", партія повинна була заплатити за матеріали в рази більше.

Як вважають експерти руху, взаємовигідне співробітництво "Радикальної партії" з Ахметовим простежується і в тому, що депутати від РПЛ публічно лобіюють і підтримують законопроекти, вигідні олігарху, а саме – №2216а про діяльність технологічних парків, №6382 і №3868 про зменшення дефіциту брухту чорних металів, №6475 щодо розвитку суднобудівної промисловості та №7206 "Купуй українське".

Нардеп з фракції РПЛ Оксана Корчинська, яка вже давно конфліктує з Ляшком, відкрито звинуватила партію у співпраці з олігархом. "Це вже три роки, як Олег Ляшко вимагає, щоб я склала мандат, оскільки я відмовилася голосувати, продавати свої голоси кільком олігархам. В першу чергу Ахметову. Фракція "Радикальної партії" давно працює з цим олігархом, і більшість голосувань абсолютно синхронно узгоджуються з "Опозиційним блоком", - заявила депутат в ефірі одного з телеканалів.

На думку Володимира Фесенка, роблячи ставку на "Опозиційний блок" і на "Радикальну партію", Ахметов хоче грати на різних електоральних полях. "Ахметов розкладає ризики та потенційні бонуси в різні кошики", - пояснює Фесенко. Він вважає, що Ляшко потрібен Ахметову не тільки для посилення свого представництва і впливу в парламенті, але і як інструмент участі в наступній парламентській коаліції.

"Думаю, задум такий: Ляшко проходить у наступне скликання парламенту, маючи там досить помітну фракцію; у складі фракції будуть люди Ахметова, і вони будуть брати участь у переговорах про те, щоб фракція РПЛ увійшла в нову парламентську коаліцію. Відповідно, для Ахметова з'явиться можливість завести своїх людей до влади, можливо, навіть в новий склад уряду", - розмірковує Фесенко.

У самій РПЛ зв'язки, а тим більше залежність від найбагатшого українця, категорично заперечують. "Будь-який бізнес в Україні комусь належить. Але ми на це не дивимося, ми підтримуємо все, що корисно українській економіці, як, наприклад, мораторій на вивіз металобрухту або лісу-кругляка, скасування ПДВ для електромобілів і подібні речі. Для нас важливіше те, щоб були робочі місця, підвищення зарплат, впевненість у завтрашньому дні для звичайного робітника", - сказав РБК-Україна заступник голови РПЛ нардеп Андрій Лозовий.

Постійна поява Ляшко і його однопартійців у ЗМІ, які належать Ахметову, Лозовий пояснює тим, що радикали "роблять цікавий контент". "Ляшко в ефірі – це гарантія рейтингів будь-якого каналу. І якщо новини ТРК "Україна" найпопулярніші, значить, канал зі своєї точки зору все робить правильно", - стверджує нардеп. А Юрій Зінченко, за його словами, вже давно не працює в холдингу Ахметова і має виключно політичні амбіції, які і привели його в РПЛ.

Ахметов – не перший олігарх, якого пов'язують з "Радикальною партією". Раніше, до 2014-15 років, Ляшко викривали у тісних зв'язках з Сергієм Льовочкіним. Це було помітно з інформаційної політики каналу "Інтер", співвласником якого є Льовочкін. Домовленості з Льовочкіним Ляшко пізніше визнав в інтерв'ю "Главкому".

Після цього, за інформацією РБК-Україна, "радикал" ненадовго зблизився з Ігорем Коломойським. Після цього критичне, а часом і відверто зневажливе ставлення каналу "1+1" до Ляшко, змінилося на протилежне. Тоді як раніше Ляшко неодноразово висміювали у гумористичних номерах "Студії Квартал-95", програми якої транслює "1+1".

"Нас постійно з кимось пов'язують: Льовочкіним, Коломойським, Ахметовим. Залежність Ляшка від когось - це міф, що розгоняється нашими опонентами. Насправді Ляшко навіть занадто недоговороздатний, через що іноді навіть щось втрачає", - запевняє Андрій Лозовий.