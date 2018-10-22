Розділити на трьох: як "Опоблок" і "За життя" готуються до виборів

В "Опоблоці" обіцяють визначитися з кандидатом в президенти на з'їзді (УНІАН)

В "Опозиційному блоці", що має кілька центрів впливу, по-різному бачать формат походу на президентські і парламентські вибори. За півроку до виборів глави держави "акціонери" партії не можуть між собою домовитися. Одні пропонують об'єднатися з політичним проектом "За життя" Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука, вибравши єдиного кандидата в президенти, і далі разом готуватися до парламентської кампанії. Але цей союз не влаштовує Ріната Ахметова, який може втратити контроль над ОБ, поступившись часткою Медведчуку. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

За півроку до президентських виборів і менш ніж за три місяці до офіційного старту виборчої кампанії в "Опозиційному блоці" не визначилися зі своїм кандидатом.

Домовлятися про те, хто представлятиме партію на виборах у березні, в "Опоблоці" почали ще влітку. Як повідомляло РБК-Україна, в "Опозиційному блоці" очікували, що прізвище кандидата назвуть на з'їзді партії, який, як запевняли співрозмовники в ОБ, планували провести у вересні-жовтні.

Тепер в "Опоблоці" стверджують, що кандидата оголосять після офіційного старту передвиборчої кампанії – між 31 грудня і 9 лютого. "Тому з'їзд відбудеться в цей термін. Можуть бути будь-які переговори, можуть висуватися різні кандидатури, але офіційно з'їзди, або самовисування повинні відбутися в цей термін. Часу ще дуже багато", - сказав РБК-Україна співголова політвиконкому "Опоблоку", народний депутат Сергій Ларін.

Один зайвий

В "Опозиційному блоці", куди в 2014 році увійшли переважно екс-члени "Партії регіонів", існує кілька груп впливу. Одна група – так звані "промисловці", орієнтується на Ріната Ахметова, Вадима Новінського і Бориса Колеснікова.

Другу групу - "газовиків", пов'язують з екс-главою Адміністрації президента Сергієм Льовочкіним і бізнесменом Дмитром Фірташем. Обидві групи отримали рівні частки в списку партії, але за рахунок мажоритарників, які пройшли в парламент, група Ахметова сформувала всередині фракції більшість.

Третя, невелика група, орієнтується на Віктора Медведчука, частка якого в ОБ, за інформацією РБК-Україна, складає близько 12%.

І в партії, і у фракції "Опоблоку" є два керівники. Співголови партії - бізнесмен Борис Колесніков, якого вважають близьким до Ріната Ахметова, і Юрій Бойко, близький до Льовочкіна і Фірташа. Бойко також є співголовою фракції в парламенті на пару з Олександром Вілкулом, якого відносять до групи Ахметова.

У липні цього року Медведчук увійшов в партію "За життя" Вадима Рабіновича, створену Рабіновичем і Євгеном Мураєвим у 2016 році після публічного розриву з ОБ. При цьому сам Рабінович все ще залишається членом фракції "Опоблоку" у Раді. За інформацією видання, "За життя" контролюють три ключові фігури, які мають 25-процентні квоти у партії - Рабінович, Медведчук і Ахметов.

І "За життя", і "Опозиційний блок" мають спільне електоральне поле: обидві партії націлені головним чином на виборців південно-східних областей України. У групі Льовочкіна переконані, що висунення єдиного кандидата від цих політичних сил гарантує вихід у другий тур президентських виборів, а у разі об'єднання партій - найчисленнішу фракцію у парламенті.

У вересні Вадим РабІнович закликав "Опоблок" "перегорнути сторінку", маючи на увазі конфлікт останніх років між ним і Льовочкіним, і розпочати переговори про створення потужного консолідованого політичного об'єднання". Тоді як ще в липні Рабинович заявляв, що не має наміру створювати політичну силу "під лідерів "Опоблоку" Бойка і Льовочкіна". Потім, повідомляючи про входження в партію "За життя" Віктора Медведчука, Рабінович заявив, що таким кроком вони "зробили "Опоблок".

У самому "Опоблоці" президентські амбіції мають як мінімум двоє його лідерів - Юрій Бойко та Олександр Вілкул. Причому обидва виступають за висунення єдиного кандидата від ОБ на вибори у березні.

"Я виступав і виступаю за те, що має бути єдиний кандидат, навіть не від південно-сходу - не хотів би застосовувати цей термін, а від всіх розсудливих людей - і в центрі, і на заході", - сказав Вілкул РБК-Україна. Єдиний кандидат, на думку парламентаря, повинен бути вибраний на праймеріз – внутрішньопартійних виборах. "Думаю, вони в якомусь вигляді будуть. Будуть праймеріз - я обов'язково в них буду брати участь", - додав Вілкул.

У групі "газовиків" розраховують, що кандидатом не тільки від ОБ, але і від "За життя", стане Бойко, оскільки саме він має найвищий рейтинг.

"З кандидатами будемо визначатися тільки на з'їзді, - говорить Сергій Ларін. - Хто буде цим кандидатом - Бойко, Вілкул чи може ще хтось - визначить з'їзд. Але моя особиста думка - має висуватися та людина, у якої найбільший рейтинг. А рейтинги, крім виборів, вимірюються тільки соціологічними дослідженнями".

Останні соцопитування, проведені у вересні цього року, показують, що Бойко - єдиний представник ОБ серед фаворитів президентської гонки. Згідно спільного опитування центрів КМІС, Центр Разумкова та Socis, Юрій Бойко з 6% підтримки респондентів зайняв би шосте місце на виборах. Тоді як за даними групи "Рейтинг", у Бойко п'яте місце з 5,7%.

Між тим, виходячи з результатів спільного дослідження трьох центрів, Рабінович має підтримку 3,6% респондентів. В опитуванні "Рейтингу" Рабинович набрав 5,4%. Рейтинг Олександра Вілкула в цих опитуваннях не вимірювався.

Нерівні частки

З середини року представники двох груп ОБ і партії "За життя" намагалися сісти за стіл переговорів, щоб узгодити єдиного кандидата і домовитися про створення об'єднаної політичної сили.

Спільне висунення кандидата в президенти від обох партій передбачає і їх спільний похід на парламентські вибори. Адже відмова лідера однієї з партій балотуватися в президенти може вдарити по рейтингу такої партії на парламентських виборах, що відбудуться через півроку після президентських.

Як розповіли РБК-Україна кілька співрозмовників в ОБ, багато членів групи "промисловців", що контролюється Ахметовим, не схвалюють кандидатуру Бойка. До того ж вони більш критично оцінюють шанси єдиного кандидата і не вірять в синергію рейтингів двох партій у разі спільного походу на парламентські вибори.

"Не бачу поки кандидата від опозиції, який може вийти у другий тур", - сказав виданню один із соратників Ріната Ахметова.

Обговорення формату об'єднання викликало ще більше протиріч. "Не зійшлися саме з формуванням пропорцій у спільному проекті", - зазначив один зі співрозмовників РБК-Україна в групі Ахметова. Він пояснив, що Льовочкін пропонував сторонам розділити частку у майбутньому проекті порівну на трьох - по 33%. Але така пропозиція не задовольнила ні Ахметова, ні Віктора Медведчука.

За словами співрозмовника, знайомого з ходом переговорів, Ахметов робить ставку, насамперед, на вибори в Раду. До того ж власника СКМ влаштовує розклад сил, як у ОБ, так і у "За життя". Зараз він має контроль над половиною партії "Опоблоку" і частково – над "За життя". Тоді як при злитті Ахметову доведеться ділити новий проект порівну на трьох.

"Для нього більш вигідний "За життя" як окремий проект. Прагматично йому більш вигідно завести своїх людей в кожну з партій окремо", - пояснює співрозмовник з оточення донецького олігарха.

Як стверджує співрозмовник із оточення Рабіновича, Віктор Медведчук вимагав для себе більше 50% у списках на наступні парламентські вибори і керівних органах партії. Але на на цю умову не погодилися ні Ахметов, ні група "газовиків". І нібито через це переговори зайшли в глухий кут, запевняють співрозмовники у партії.

"Ахметов не зацікавлений в єдиному кандидаті. На президентських виборах він буде робити ставку на Рабіновича, щоб максимально мобілізувати електорат "За життя" перед парламентськими виборами", - прогнозує одно з джерел, близьке до керівництва "За життя".

Разом з тим один зі співрозмовників видання у групі Льовочкіна-Фірташа сподівається, що партіям все ж вдасться висунути єдиного кандидата і об'єднатися. При цьому він визнає, що цей процес може бути вкрай складним і тривалим.