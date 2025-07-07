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Россия ударила "Шахедами" по Харькову: прогремели взрывы, есть пострадавшие

Харьков, Понедельник 07 июля 2025 05:48
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Россия ударила "Шахедами" по Харькову: прогремели взрывы, есть пострадавшие Фото: в Харькове раздались взрывы (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Мария Рагуткина

Под утро, 7 июля, российские захватнические войска ударили по Харькову ударными беспилотниками типа "Шахед". В городе прогремели взрывы, пострадали минимум 10 человек, в том числе, дети.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед", - подтвердил Терехов.

Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы города.

"Воздушная атака на город продолжается - в сторону Пятихаток летят еще несколько боевых дронов. Будьте осторожны - возможны повторные удары по Харькову", - предупредил Терехов.

Обновлено в 5:50. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате попадания вражеского беспилотника зафиксировано возгорание на девятом этаже многоэтажного здания в Шевченковском районе.

На место происшествия уже отправились спасатели. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Обновлено в 5:55. В Слободском районе зафиксировано попадание по многоєтажке. В Шевченковском районе есть пострадавшие.

Обновлено в 6:07. В Шевченковском районе предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка. Возник пожар на 8 этаже дома. Ориентировочная площадь возгорания - 10 м².

Обновлено в 6:17. В Слободском районе пострадали два человека. Повреждены здание детского сада и гражданские объекты.

Обновлено в 6:28. Число пострадавших возросло до 8. Шесть человек получили ранения в Шевченковском районе, еще двое - в Слободском.

Обновлено в 6:34. В Шевченковском районе ранены восемь человек.

Дроновая атака на Украину 7 июля

Напомним, Россия запустила ударные дроны типа "Шахед" в сторону Украины еще вечером. Ночью воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников начала распространяться по разным регионам.

Около часа ночи глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил, что Одесса находится под атакой дронов. На фоне этого паблики сообщили о звуках взрывов. Позже раздались повторные взрывы.

Также под вражеской атакой оказался Киев. В столице в двух районах упали обломки дронов. В Деснянском районе обошлось без пожара. Из-за обломков повреждены окна в нежилом помещении.

В Соломенском районе повреждения получили транспортное средство и труба водоснабжения.

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