В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно
В Одессе на фоне угрозы ударов беспилотников типа "Шахед" прогремели взрывы ночью, 7 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - предупредил Кипер.
В то же время Воздушные Силы ВСУ ранее сообщили, что есть угроза применения врагом ударных дронов.
После полуночи сообщалось, что беспилотники были зафиксированы в Сумской области. Они держали курс в сторону Черниговской и Полтавской областей.
Также в Воздушных Силах рассказали, что ситуация с дронами в Черном море и в районе Южного и Одессы остается без изменений.
Обновлено в 1:06. После сообщения Кипера стало известно, что беспилотники сменили курс в сторону Киевской области и Одессы.
Обновлено в 1:44. "Суспільне" сообщило о повторных взрывах. В ОВА подтвердили, что атака дронов продолжается.
Обстрелы Одессы
Напомним, российские оккупанты 4 июля нанесли удар по Одессе. Во время обстрела незначительные повреждения получило здание Генерального консульства Китая.
Главным направлением атаки был Киев. Также под удар попали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.