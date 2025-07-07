В Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов": что известно

В Одессе на фоне угрозы ударов беспилотников типа "Шахед" прогремели взрывы ночью, 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и заявление главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", - предупредил Кипер.

В то же время Воздушные Силы ВСУ ранее сообщили, что есть угроза применения врагом ударных дронов.

После полуночи сообщалось, что беспилотники были зафиксированы в Сумской области. Они держали курс в сторону Черниговской и Полтавской областей.

Также в Воздушных Силах рассказали, что ситуация с дронами в Черном море и в районе Южного и Одессы остается без изменений.

Обновлено в 1:06. После сообщения Кипера стало известно, что беспилотники сменили курс в сторону Киевской области и Одессы.

Обновлено в 1:44. "Суспільне" сообщило о повторных взрывах. В ОВА подтвердили, что атака дронов продолжается.