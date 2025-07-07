Киев и ряд областей атакуют "Шахеды": первые данные о последствиях
В Киеве и ряде областей Украины в нось на 7 июля была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы применения оккупационными войсками ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Киевскую военную администрацию.
"Вражеские беспилотники приближаются к Киеву с севера", - сообщили в Воздушных Силах.
Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице работает ПВО.
Обновлено в 2:05. Ткаченко сообщил, что известно о последствиях в Деснянском районе.
"Получаем сообщения о последствиях атаки в Деснянском районе. Предварительно там упали части сбитого БпЛА, без пожара", - сообщил он.
Обновлено в 2:27. В результате падения обломков в Деснянском районе повреждены окна в нежилом помещении. Информация о пострадавших уточняется.
Обновлено в 2:39. В Соломенском районе повреждения получили автомобиль и труба водоснабжения. Информация о пострадавших и пожарах пока что не поступала.
Киевская область
Незадолго до этого тревога из-за угрозы ударных дронов тревога была объявлена в Киевской области. Киевская областная военная администрация предупредила, что группы беспилотников были зафиксированы в районе Черниговской области. Они держали курс на Киевщину.
Одесса
А тем временем, в Одессе продолжают раздаваться взрывы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил, что враг атакует дронами. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
Обстрел Киева 4 июня
Напомним, в ночь на 4 июля россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Всего было 550 беспилотников, из которых более 330 - именно ударных "Шахедов".
Главной целью врага был Киев. Более 20 локаций в городе были с повреждениями, а также были пострадавшие.
Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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