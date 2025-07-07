Киев и ряд областей атакуют "Шахеды": первые данные о последствиях

В Киеве и ряде областей Украины в нось на 7 июля была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы применения оккупационными войсками ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Киевскую военную администрацию .

"Вражеские беспилотники приближаются к Киеву с севера", - сообщили в Воздушных Силах.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице работает ПВО.

Обновлено в 2:05. Ткаченко сообщил, что известно о последствиях в Деснянском районе.

"Получаем сообщения о последствиях атаки в Деснянском районе. Предварительно там упали части сбитого БпЛА, без пожара", - сообщил он.

Обновлено в 2:27. В результате падения обломков в Деснянском районе повреждены окна в нежилом помещении. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 2:39. В Соломенском районе повреждения получили автомобиль и труба водоснабжения. Информация о пострадавших и пожарах пока что не поступала.

Киевская область

Незадолго до этого тревога из-за угрозы ударных дронов тревога была объявлена в Киевской области. Киевская областная военная администрация предупредила, что группы беспилотников были зафиксированы в районе Черниговской области. Они держали курс на Киевщину.

Одесса

А тем временем, в Одессе продолжают раздаваться взрывы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил, что враг атакует дронами. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.