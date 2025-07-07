ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Киев и ряд областей атакуют "Шахеды": первые данные о последствиях

Понедельник 07 июля 2025 01:54
UA EN RU
Киев и ряд областей атакуют "Шахеды": первые данные о последствиях Иллюстративное фото: в Киеве работает ПВО из-за атаки Шахедов (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Киеве и ряде областей Украины в нось на 7 июля была объявлена воздушная тревога на фоне угрозы применения оккупационными войсками ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Киевскую военную администрацию.

"Вражеские беспилотники приближаются к Киеву с севера", - сообщили в Воздушных Силах.

Глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице работает ПВО.

Обновлено в 2:05. Ткаченко сообщил, что известно о последствиях в Деснянском районе.

"Получаем сообщения о последствиях атаки в Деснянском районе. Предварительно там упали части сбитого БпЛА, без пожара", - сообщил он.

Обновлено в 2:27. В результате падения обломков в Деснянском районе повреждены окна в нежилом помещении. Информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 2:39. В Соломенском районе повреждения получили автомобиль и труба водоснабжения. Информация о пострадавших и пожарах пока что не поступала.

Киевская область

Незадолго до этого тревога из-за угрозы ударных дронов тревога была объявлена в Киевской области. Киевская областная военная администрация предупредила, что группы беспилотников были зафиксированы в районе Черниговской области. Они держали курс на Киевщину.

Одесса

А тем временем, в Одессе продолжают раздаваться взрывы. Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил, что враг атакует дронами. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.

Киев и ряд областей атакуют &quot;Шахеды&quot;: первые данные о последствиях

Обстрел Киева 4 июня

Напомним, в ночь на 4 июля россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Всего было 550 беспилотников, из которых более 330 - именно ударных "Шахедов".

Главной целью врага был Киев. Более 20 локаций в городе были с повреждениями, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего
Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников