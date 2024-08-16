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Без ВЛК и вместе с паспортом. Украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет

Пятница 16 августа 2024 17:25
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Без ВЛК и вместе с паспортом. Украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 августа, Кабинет министров принял "экспериментальные" изменения по военному учету. Отныне украинцев будут вносить в реестр военнообязанных с 16 лет и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Принятое постановление "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов" содержит ряд важных аспектов, которые вносят изменения в:

  • воинский учет для призывников. Отныне ребята в возрасте от 17 до 25 лет должны быть взяты на воинский учет без прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Это касается и тех, кто находится за границей;
  • проверку документов за границей. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, в случае обращения по оформлению паспорта - будут проходить проверку действительности своих военно-учетных документов через государственную электронную систему "Трембита";
  • внесение в реестр. Ребята в возрасте от 16 до 25 лет, в случае оформления паспорта, будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР) без прохождения ВВК;
  • перечень граждан. Будет сформирован перечень мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, данные которых необходимо внести в ЕГРПВР и которые подлежат постановке на воинский учет.

"Такие нововведения будут способствовать обеспечению оптимизации и идентификации сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", - пишет министерство.

Также следует добавить, что сегодня правительство поддержало предложение о запуске экспериментального проекта по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.

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