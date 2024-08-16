ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Проверять данные военнообязанных будут по-новому: согласован экспериментальный проект

Киев, Пятница 16 августа 2024 13:51
UA EN RU
Проверять данные военнообязанных будут по-новому: согласован экспериментальный проект Фото: в Украине проверять данные военнообязанных будут по-новому (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине запускают экспериментальный проект по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Правительство поддержало предложение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы и Генерального штаба ВСУ.

В течение года в Украине реализуются экспериментальный проект по проверке данных военнообязанных. Кабмин согласовал механизм его внедрения.

Порядок, в частности, определяет механизм реализации проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он регулирует порядок мобилизации, условия и требования бронирования, отсрочки и т.д.

После принятия нового закона в Украине был запущен электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+". Через него украинцы могут обновить персональные данные, а также получить электронные военно-учетные документы.

Недавно в Украине также запустили мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Через него можно сделать электронные рапорты и не только. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мобилизация в Украине
NEWS
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении