Проверять данные военнообязанных будут по-новому: согласован экспериментальный проект

В Украине запускают экспериментальный проект по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Порядок, в частности, определяет механизм реализации проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины.

В течение года в Украине реализуются экспериментальный проект по проверке данных военнообязанных. Кабмин согласовал механизм его внедрения.

Правительство поддержало предложение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы и Генерального штаба ВСУ.

Мобилизация в Украине

Напомним, что в Украине 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Он регулирует порядок мобилизации, условия и требования бронирования, отсрочки и т.д.

После принятия нового закона в Украине был запущен электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста в приложении "Резерв+". Через него украинцы могут обновить персональные данные, а также получить электронные военно-учетные документы.

Недавно в Украине также запустили мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Через него можно сделать электронные рапорты и не только. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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