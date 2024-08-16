Без ВЛК і разом з паспортом. Українців вноситимуть в реєстр військовозобов'язаних з 16 років

Сьогодні, 16 серпня, Кабінет міністрів ухвалив "експериментальні" змін щодо військового обліку. Відтепер українців вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних з 16 років й не тільки.

Ухвалена постанова "Про реалізацію експериментального проєкта з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів" містить низку важливих аспектів, які вносять зміни до:

військового обліку для призовників . Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується й тих, хто перебуває за кордоном;

. Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується й тих, хто перебуває за кордоном; перевірки документів за кордоном . Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, у разі звернення щодо оформлення паспорта - проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта";

. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, у разі звернення щодо оформлення паспорта - проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта"; внесення до реєстру . Хлопці віком від 16 до 25 років, у разі оформлення паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК;

. Хлопці віком від 16 до 25 років, у разі оформлення паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК; переліку громадян. Буде сформовано перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, дані яких необхідно внести до ЄДРПВР й які підлягають постановці на військовий облік.

"Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - пише міністерство.

Також варто додати, що сьогодні уряд підтримав пропозицію щодо запуску експериментального проєкту з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

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