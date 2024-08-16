Без ВЛК і разом з паспортом. Українців вноситимуть в реєстр військовозобов'язаних з 16 років
Сьогодні, 16 серпня, Кабінет міністрів ухвалив "експериментальні" змін щодо військового обліку. Відтепер українців вноситимуть до реєстру військовозобов'язаних з 16 років й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Ухвалена постанова "Про реалізацію експериментального проєкта з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів" містить низку важливих аспектів, які вносять зміни до:
- військового обліку для призовників. Відтепер хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується й тих, хто перебуває за кордоном;
- перевірки документів за кордоном. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, у разі звернення щодо оформлення паспорта - проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта";
- внесення до реєстру. Хлопці віком від 16 до 25 років, у разі оформлення паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК;
- переліку громадян. Буде сформовано перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, дані яких необхідно внести до ЄДРПВР й які підлягають постановці на військовий облік.
"Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - пише міністерство.
Також варто додати, що сьогодні уряд підтримав пропозицію щодо запуску експериментального проєкту з перевірки даних призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.
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