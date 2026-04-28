ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Ощадбанк готовят к приватизации? Что предусматривает меморандум с МВФ

10:51 28.04.2026 Вт
2 мин
В правительстве готовят обновление стратегии госбанков, которое будет включать вопросы приватизации
aimg Анастасия Мацепа
Ощадбанк готовят к приватизации? Что предусматривает меморандум с МВФ Фото: в Ощадбанке допускают приватизацию после завершения войны (Getty Images)

Приватизация Ощадбанка может произойти после завершения активной фазы войны, а до того правительство должно обновить стратегию развития государственных банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с CEO банка Юрием Кационом.

Главное:

  • Правительство должно пересмотреть стратегию развития госбанков согласно меморандуму с Международным валютным фондом.
  • Государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года.
  • Приватизацию крупных системных банков, вероятно, будут рассматривать после войны.
  • Один из сценариев - частичное уменьшение доли государства или выход на IPO.
  • В среднесрочной перспективе ожидается план сокращения роли государства в банковском секторе.

По словам Юрия Кациона, Министерство финансов направило государственным банкам письмо о пересмотре стратегии развития в соответствии с меморандумом с МВФ.

В документе говорится, что государственные банки должны обновить свои стратегии до конца года, в том числе и в вопросе приватизации.

Кацион отметил, что во время активной фазы войны сложно ожидать высокую стоимость приватизации любого банка, а решение о модели приватизации является компетенцией правительства.

По словам CEO Ощадбанка, крупные системные банки целесообразно приватизировать после войны - возможно, частично, а возможно, с комбинацией выхода на украинское IPO.

Он также выразил убеждение, что в среднесрочной перспективе появится план приватизации или уменьшения доли государства в банковской системе.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Ощадбанк Финансы Банки
Новости
Опасный шторм отступает: что известно о количестве жертв и последствиях непогоды в Украине
Аналитика
