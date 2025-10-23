RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Влетели в многоэтажки: два неразорванных "Шахеда" достали из квартир в Киеве (фото)

Фото: два неразорванных "Шахеда" достали из квартир в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Ірина Глухова

В Киеве взрывотехники изъяли два неразорвавшихся беспилотника, которые во время обстрела врага попали в многоэтажки в Деснянском и Оболонском районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

Во время вечернего обстрела столицы врагом 22 октября, в многоэтажки в двух районах столицы упали вражеские "Шахеды", которые не сдетонировали. Полицейские безопасно изъяли их и вывезли на полигон чтобы обезвредить.

Как рассказали в полиции, специалисты забрали взрывчатые части беспилотников, перевели их в безопасное состояние, после чего погрузили в специальные взрывозащитные передвижные контейнеры и вывезли для дальнейшего уничтожения в условиях полигона.

Полиция Киева призвала граждан оставаться бдительными и в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Правоохранители отмечают - нельзя самостоятельно касаться или перемещать такие объекты, ведь это может представлять смертельную опасность.

 

Атаки на Киев

Напомним, в ночь на 23 октября Киев подвергся новой атаке российскими дронами. В результате обстрела пострадали семь человек. На 10 локациях в трех районах столицы зафиксированы повреждения. Есть прямые попадания дронов в жилые дома.

Больше всего пострадал Подольский район - там повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей и деловые кварталы.

В Оболонском районе беспилотник попал в 15-й этаж жилого дома, а в Деснянском - в 21-й этаж многоэтажки.

Также сообщается, что под вражеский удар попала синагога на Подоле.

КиевВойна в УкраинеАтака дронов