Влетіли у багатоповерхівки: два нерозірвані "Шахеди" дістали з квартир у Києві (фото)

У Києві вибухотехніки вилучили два нерозірвані безпілотники, які під час обстрілу ворога влучили у багатоповерхівки в Деснянському та Оболонському районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції Києва.
Під час вечірнього обстрілу столиці ворогом 22 жовтня, у багатоповерхівки у двох районах столиці впали ворожі "Шахеди", які не здетонували, Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.
Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.
Як розповіли у поліції, фахівці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.
Поліція Києва закликала громадян залишатися пильними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти про це за номером 102.
Правоохоронці наголошують - не можна самостійно торкатися або переміщувати такі об’єкти, адже це може становити смертельну небезпеку.
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня Київ зазнав нової атаки російськими дронами. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. На 10 локаціях у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження. Є прямі влучання дронів у житлові будинки.
Найбільше постраждав Подільський район - там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.
В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, а в Деснянському - у 21-й поверх багатоповерхівки.
Також повідомляється, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.