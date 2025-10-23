Влетіли у багатоповерхівки: два нерозірвані "Шахеди" дістали з квартир у Києві (фото)

Під час вечірнього обстрілу столиці ворогом 22 жовтня, у багатоповерхівки у двох районах столиці впали ворожі "Шахеди", які не здетонували, Поліцейські безпечно вилучили їх та вивезли на полігон аби знешкодити.

Правоохоронці забрали вибухові частини безпілотників, перевели їх у безпечний стан, після чого погрузили у спеціальні вибухозахисні пересувні контейнери та вивезли для подальшого знищення в умовах полігону.

Поліція Києва закликала громадян залишатися пильними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно повідомляти про це за номером 102.

Правоохоронці наголошують - не можна самостійно торкатися або переміщувати такі об’єкти, адже це може становити смертельну небезпеку.