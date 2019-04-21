Серед загиблих в Шрі-Ланці українців немає, - МЗС

Фото: вибухи на Шрі-Ланці (facebook.com/NewsfirstSL)

Дипломати з'ясовують ситуацію про можливу наявність серед постраждалих

Громадян України немає серед загиблих в результаті вибухів на острові Шрі-Ланка. Про це "Укринформу" повідомив заступник директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

За його словами, дипломати з'ясовують ситуацію про можливу наявність серед постраждалих в результаті вибухів громадян України.

“За попередньою інформацією посольства України в Індії, серед загиблих громадян України немає. Інформація уточнюється", - повідомив Кирилич.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Також міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих при вибухах в готелях і в католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив.