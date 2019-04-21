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На Шрі-Ланці пролунав восьмий за день вибух

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 13:05
На Шрі-Ланці пролунав восьмий за день вибух
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Ще один вибух на Шрі-Ланці стався в передмісті Коломбо

Восьмий за день вибух на Шрі-Ланці стався в північному передмісті Коломбо, подробиць інциденту поки немає. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє AFP.

За даними поліції, восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі Коломбо. На даний момент немає жодних подробиць інциденту.

Зазначимо, раніше стало відомо, що на всій території країни ввели комендантську годину. Вона діятиме з 18:00 за місцевим часом до 6:00 22 квітня. Наступний день, як уточнила влада, буде оголошено вихідним. Крім того, в аеропорту Коломбо посилили заходи безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибух біля зоопарку в Коломбо, в результаті якого загинули дві людини. У першій половині дня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів, в тому числі в готелях і католицьких храмах. За останніми даними, кількість загиблих перевищила 180.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

 

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