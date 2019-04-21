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Терорист-смертник влаштував восьмий вибух на Шрі-Ланці

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 14:27
Терорист-смертник влаштував восьмий вибух на Шрі-Ланці
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Жертвами цього вибуху стали три людини, всі вони - співробітники поліції

Восьмий за рахунком вибух на Шрі-Ланці влаштував терорист-смертник. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву поліцію.

Як повідомляється, жертвами цього вибуху стали три людини, всі вони - співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

Всього 21 квітня на Шрі-Ланці сталося вісім вибухів. Восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо. На даний момент немає ніяких подробиць інциденту.

Пізніше в мережі з'явилося відео момент вибуху на Шрі-Ланці у церкві Святого Антонія в Коломбо. На відео видно, як у церкві спрацьовує вибуховий пристрій, після чого з будинку починають йти клуби диму.

 

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