Терорист-смертник влаштував восьмий вибух на Шрі-Ланці

Жертвами цього вибуху стали три людини, всі вони - співробітники поліції
Восьмий за рахунком вибух на Шрі-Ланці влаштував терорист-смертник. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву поліцію.
Як повідомляється, жертвами цього вибуху стали три людини, всі вони - співробітники поліції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.
За останніми даними, у результаті пригоди загинуло 185 осіб, ще не менше 500 отримали поранення.
Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.
Всього 21 квітня на Шрі-Ланці сталося вісім вибухів. Восьмий за день вибух зафіксували в передмісті Оругодаватта на півночі від Коломбо. На даний момент немає ніяких подробиць інциденту.
Пізніше в мережі з'явилося відео момент вибуху на Шрі-Ланці у церкві Святого Антонія в Коломбо. На відео видно, як у церкві спрацьовує вибуховий пристрій, після чого з будинку починають йти клуби диму.