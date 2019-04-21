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Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці перевищила 180

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 11:32
Кількість жертв вибухів на Шрі-Ланці перевищила 180
Фото: вибух у Шрі-Ланці (twitter.com/Da_Vince2)

Серед загиблих не менше 35 іноземців

Кількість жертв серії вибухів на Шрі-Ланці досягла 185 осіб. Про це повідомляє портал News 1ST з посиланням на представників місцевої поліції.

Як повідомляється, серед загиблих не менше 35 іноземців. Щонайменше чотири громадянина Китаю отримали поранення. Дипломати посольства КНР в Коломбо вже відвідали постраждалих, які на даний момент знаходяться в медичних установах.

Також повідомляється, що збільшилася кількість постраждалих - не менше 500 чоловік.

Нагадаємо, зараз МЗС України з'ясовує були громадяни України серед постраждалих.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Ранеесообщалось, що у результаті пригоди загинуло 160 осіб, ще не менше 295 отримали поранення.

Також міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив.

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