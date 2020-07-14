ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Влада" Криму скасували обсервацію для приїжджих

Крим, Вівторок 14 липня 2020 21:57
"Влада" Криму скасували обсервацію для приїжджих
Фото: КПВВ з Кримом (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Окупаційна влада вводить нові правила з 15 липня

Окупаційна "влада" Криму скасувала обов'язкову обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів з території материкової України. Нові правила в'їзду будуть діяти з 15 липня.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Раніше всі громадяни, які прибували на територію Кримського півострова через пункти пропуску в'їзду-виїзду "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", повинні були проходити 14-денний карантин.

Нагадаємо, Україна відновила роботу всіх КПВВ на админгранице з Кримом ще 14 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, для жителів ОРДЛО і анексованого Криму в'їзд на підконтрольну територію України дозволяється за обов'язкове проходження двотижневої обсервації, винятком є лише абітурієнти при наявності негативного тесту на коронавірус.

Також повідомлялося, що на Донеччині тимчасово відновив пропуску громадян КПВВ "Новотроїцьке", при цьому пропуск через "Мар'їнку" продовжує блокуватися бойовиками.

Крім цього повідомлялося, що у аннексированном Криму під наглядом через коронавіруса знаходяться близько 4,4 тисяч осіб, при цьому "влади" півострова повідомляють про понад 850 випадках COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КримКримкарантинКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся