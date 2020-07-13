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На Донбасі тимчасово відновився пропуск на одному з КПВВ

Донбас, Понеділок 13 липня 2020 13:15
На Донбасі тимчасово відновився пропуск на одному з КПВВ
Фото: КППВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

На КПВВ "Новотроїцьке" почали прибувати громадяни з окупованої території

В Донецькій області бойовики відновили пропуск громадян через суміжний контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду з "Новотроїцьким". З початку доби з окупованої території прибутку 38 осіб.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як зазначили прикордонники, 13 липня російська окупаційна адміністрація відновила пропуск на дорожньому коридорі Донецьк - Маріуполь.

"Станом на 12:00 на даному напрямку через КПВВ "Новотроїцьке" в бік тимчасово окупованій території України прикордонники оформили близько 100 осіб і 7 транспортних засобів. З боку тимчасово окупованої території на в'їзд на контрольовану територію прибуло 38 осіб та 8 автомобілів", - повідомили у ДПСУ.

Також з початку доби КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 710 осіб: 481 на підконтрольну територію і 229 - на окуповану.

При цьому робота КПВВ "Маріїнка" залишається заблокованою з боку бойовиків.

"Прикордонники разом з правозахисними організаціями роз'яснюють цивільним особам ризики подорожі через лінію розмежування, попереджають про можливість пропуску з боку окупантів. Також наголошують - у разі відмови в перетині, залишатися в сірій зоні небезпечно з-за можливих обстріл бойовиків, тому слід негайно повертатися в бік контрольованої території України", - додали прикордонники.

Зазначимо, раніше бойовики повідомляли, що будуть випускати з окупованої території Донецької області лише тих, хто має пропуски на підконтрольній території України. В'їзд в ОРДО дозволено лише за наявності дозволу так званого "Міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків. Також всі приїжджі в "ДНР" повинні будуть пройти обсервація у лікарнях бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна може спростити перетин КПВВ на Донбасі для пенсіонерів.

Також повідомлялося, що у Луганській області можуть у найближчі місяці відкрити два нових КПВВ.

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