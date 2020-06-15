Відновили роботу всі пункти пропуску з окупованим Кримом

Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

В анексований Крим пропустили 54 людини, а з Криму - 108

Станом на понеділок, 15 червня, усі КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Росією Кримом відновили свою роботу у повному обсязі. Протягом 14 червня черг чи затримок не було.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

"З 14 червня на виконання вимог постанови Кабінету міністрів... повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в’їзду/виїзду на межі з ТОТУ АР Крим. Протягом 14 червня жодних черг чи затримок не виникало", - поінформували прикордонники.

У перший день відновлення роботи пунктів пропуску в анексований Крим пропустили 54 людини. При цьому 12 особам окупанти відмовили в пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

"З окупованого Криму пропущено 108 осіб. Усі вони будуть проходити самоізоляцію... під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не надали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома", - додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив відновлення роботи пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом з 15 червня.

Як писало РБК-Україна, окупаційна "влада" Криму заявляла, що з 15 червня на півострові знімається режим самоізоляції, однак обсервація для приїжджаючих з території материкової України збережеться.

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Автор: Юлия Струк