"Власти" Крыма отменили обсервацию для приезжих

Фото: КПВВ с Крымом (dpsu.gov.ua)

Оккупационная власть вводит новые правила с 15 июля

Оккупационная "власть" Крыма отменили обязательную обсервацию для граждан, въезжающих на полуостров с территории материковой Украины. Новые правила въезда будут действовать с 15 июля.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Ранее все граждане, которые прибывали на территорию Крымского полуострова через пункты пропуска въезда-выезда "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", должны были проходить 14-дневный карантин.

Напомним, Украина возобновила работу всех КПВВ на админгранице с Крымом еще 14 июня.

Как писало РБК-Украина, для жителей ОРДЛО и аннексированного Крыма въезд на подконтрольную территорию Украины разрешен при обязательном прохождении двухнедельной обсервации, исключением являются лишь абитуриенты при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Также сообщалось, что на Донбассе временно возобновил пропуска граждан КПВВ "Новотроицкое", при этом пропуск через "Марьинку" продолжает блокироваться боевиками.

Кроме этого сообщалось, что в аннексированном Крыму под наблюдением из-за коронавируса находятся около 4,4 тысяч человек, при этом "власти" полуострова сообщают о более 850 случаях COVID-19.