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В Україні скасовують обсервацію для жителів ОРДЛО і Криму, але є умова

Новини » Коронавірус     25.06.2020 - 14:32
В Україні скасовують обсервацію для жителів ОРДЛО і Криму, але є умова
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Пропуск без обсервації дозволений абітурієнтам або при наявності негативного тесту на коронавірус

Кабінет міністрів скасував обов'язкову обсервацію або самоізоляцію для жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Пропуск без обсервації дозволений абітурієнтам та громадянам, за наявності негативного тесту на коронавірус.

Про це на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Даний документ прийнятий Кабміном з доопрацюванням в одноденний термін.

"Пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції та/або обсервації для абітурієнтів з Криму і Донбасу. Також припинення самоізоляції або обсервації для тих, хто перетинає державний кордон (іноземці або особи без громадянства) та/або КПВВ з тимчасово окупованої території при наявності негативного результату тесту методом ПЛР", - повідомив Степанов.

Також було прийнято рішення про самостійне визначення часу початку роботи Центрами надання адміністративних послуг.

Крім цього сьогодні Кабмін заборонив роботу кінотеатрів в Україні до 1 липня, після дозволена робота при заповненні не більше 50% від кількості місць.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 994 нових випадків коронавіруса, що є новим антирекордом.

При цьому більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України карантинМаксим СтепановКоронавірус
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