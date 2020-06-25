В Україні скасовують обсервацію для жителів ОРДЛО і Криму, але є умова

Пропуск без обсервації дозволений абітурієнтам або при наявності негативного тесту на коронавірус
Кабінет міністрів скасував обов'язкову обсервацію або самоізоляцію для жителів окупованих територій Криму і Донбасу. Пропуск без обсервації дозволений абітурієнтам та громадянам, за наявності негативного тесту на коронавірус.
Про це на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
Даний документ прийнятий Кабміном з доопрацюванням в одноденний термін.
"Пропонується виключити з випадків обов'язкової самоізоляції та/або обсервації для абітурієнтів з Криму і Донбасу. Також припинення самоізоляції або обсервації для тих, хто перетинає державний кордон (іноземці або особи без громадянства) та/або КПВВ з тимчасово окупованої території при наявності негативного результату тесту методом ПЛР", - повідомив Степанов.
Також було прийнято рішення про самостійне визначення часу початку роботи Центрами надання адміністративних послуг.
Крім цього сьогодні Кабмін заборонив роботу кінотеатрів в Україні до 1 липня, після дозволена робота при заповненні не більше 50% від кількості місць.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 994 нових випадків коронавіруса, що є новим антирекордом.
При цьому більшість регіонів України не готові до ослаблення карантину.
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Автор: РБК-Україна