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Влада Чехії допустила висилку з країни всіх російських дипломатів

Новость на русском → Прага, Вівторок 20 квітня 2021 18:14
Влада Чехії допустила висилку з країни всіх російських дипломатів Фото: Ян Гамачек, віце-прем'єр-міністр Чехії (flickr.com/partyofeuropeansocialists)
Автор: РБК-Україна

Влада Чехії допустили можливість висилки з країни всіх російських дипломатів. У Празі готові піти на цей крок і почати вибудовувати відносини з Москвою "з нуля".

Про це в Facebook заявив перший віце-прем'єр Чехії і глава МВС, виконуючий глави МЗС Ян Гамачек.

"Ми повинні порадитися про подальші варіанти. Я готовий до всього - і на будівництво відносин (Чехії та РФ, - ред.) З самого нуля. Це означає, що ми відправимо їх усіх (російських дипломатів, - ред.) Додому", - сказав Гамачек.

За його словами, чеська влада очікувала іншої реакції від Москви на висилку 18 російських дипломатів. Однак МЗС РФ у відповідь вислав 20 співробітників посольства Чехії і сьогодні говорити про продуктивно діалозі не доводиться. "Сьогодні прийшла черга Росатома (позбавленого права брати участь в конкурсі на добудову блоку АЕС в Чехії, - ред.), Рішення по якому їх (Росію - ред.) Не порадує", - додав він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала республіка. Особливе занепокоєння викликає висилка заступника чеського посла.

Як писало РБК-Україна, МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

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