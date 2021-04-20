Влада Чехії допустила висилку з країни всіх російських дипломатів

Влада Чехії допустили можливість висилки з країни всіх російських дипломатів . У Празі готові піти на цей крок і почати вибудовувати відносини з Москвою "з нуля".

Про це в Facebook заявив перший віце-прем'єр Чехії і глава МВС, виконуючий глави МЗС Ян Гамачек.

"Ми повинні порадитися про подальші варіанти. Я готовий до всього - і на будівництво відносин (Чехії та РФ, - ред.) З самого нуля. Це означає, що ми відправимо їх усіх (російських дипломатів, - ред.) Додому", - сказав Гамачек.

За його словами, чеська влада очікувала іншої реакції від Москви на висилку 18 російських дипломатів. Однак МЗС РФ у відповідь вислав 20 співробітників посольства Чехії і сьогодні говорити про продуктивно діалозі не доводиться. "Сьогодні прийшла черга Росатома (позбавленого права брати участь в конкурсі на добудову блоку АЕС в Чехії, - ред.), Рішення по якому їх (Росію - ред.) Не порадує", - додав він.