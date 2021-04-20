Чехія допустила нові заходи проти Росії після висилки дипломатів

Перший віце-прем'єр і тимчасовий глава МЗС Чехії Ян Гамачек допустив, що країна може ввести нові пропорційні заходи щодо Росії. Він закликав союзників по Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ .

За його словами, реакція Росії на прийняті чеською стороною заходів була «дуже різкою». У свою чергу, прийняті Москвою заходи не були «пропорційною відповіддю», вважає міністр.

"Ми в уряді будемо вирішувати, що робити далі. Не можна виключити з нашого боку і новий пропорційну відповідь", - сказав Гамачек.

Гамачек закликав союзників по Євросоюзу і НАТО вислати офіцерів спецслужб РФ.