Влада Афганістану і таліби провалили переговори про припинення вогню

Влада Афганістану і угруповання "Талібан" провалили переговори про припинення вогню. Сторони домовилися берегти цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tolo News .

У заяві йдеться, що сторони будуть шукати точки дотику, щоб вивести країну з ситуації, в якій вона опинилася. Вони також мають намір співпрацювати з гуманітарних питань. Сторони подякували Катару за організацію переговорів.

Напередодні таліби атакували поліцейський блок пост в районі Котал-Марча в дев'ятому окрузі Кандагара. У цьому районі тривають бойові дії.

Також урядові війська ведуть бої в районі великого табору біженців біля Кандагара. Сім'ї, що знаходилися там, покинули табір, побоюючись обстрілів і тепер "бродять вулицями міста".

Нагадаємо, раніше "Талібан" заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.