Таліби заявили, що контролюють 85% території Афганістану. Уряд заперечує

Талібан заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану . Однак уряд Афганістану заперечує це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи афганського уряду відкинули твердження про те, що таліби контролюють більшу частину Афганістану.

Раніше один з офіційних осіб Талібану Шахабуддін Делавар заявив, що 85% території Афганістану у них вже під контролем.

"Ви і вся світова спільнота, ймовірно, нещодавно дізналися, що 85% території Афганістану перейшло під контроль", - заявив він.

В Афганістані командир противників талібів сказав, що він підтримає зусилля афганських сил по поверненню контролю над частинами західного Афганістану, включаючи пункт перетину кордону з Іраном.