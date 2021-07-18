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Власти Афганистана и талибы провалили переговоры о прекращении огня

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Катар, Воскресенье 18 июля 2021 23:29
Власти Афганистана и талибы провалили переговоры о прекращении огня Фото: Власти Афганистана и талибы не договорились о перемирии (flickr.com/8969672@N04/)
Автор: Артур Родивилов

Власти Афганистана и группировка "Талибан" провалили переговоры о прекращении огня. Стороны договорились беречь гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tolo News.

В заявлении говорится, что стороны будут искать точки соприкосновения, чтобы вывести страну из ситуации, в которой она оказалась. Они также намерены сотрудничать по гуманитарным вопросам. Стороны поблагодарили Катар за организацию переговоров.

Накануне талибы атаковали полицейский блок пост в районе Котал-Марча в девятом округе Кандагара. В этом районе продолжаются боевые действия.

Также правительственные войска ведут бои в районе большого лагеря беженцев возле Кандагара. Находившиеся там семьи покинули лагерь, опасаясь обстрелов и теперь "бродят по улицам города".

Напомним, ранее "Талибан" заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

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