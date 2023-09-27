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Криптобиржа Binance заявила о полном выходе из России

Среда 27 сентября 2023 11:45
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Криптобиржа Binance заявила о полном выходе из России Фото: криптобиржа Binance заявила о полном выходе из России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance окончательно выйдет с рынка России. Заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса бирже CommEX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Binance.

Процесс перехода пользователей продлится в течение года.

"Глядя в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований. Мы остаемся уверенными в долгосрочном росте Web3-индустрии во всем мире и сосредоточим нашу энергию на 100+ других странах, в которых мы работаем", - заявил директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.

В течение следующих нескольких месяцев криптобиржа планирует прекратить работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России.

"Хотя финансовые детали сделки не разглашаются, важно отметить, что с этой продажей Binance полностью уходит из России. В отличие от подобных сделок с международными компаниями в России, Binance не будет иметь текущего распределения дохода от продажи, а также не имеет возможности выкупить долю в бизнесе", - отметили в компании.

Уход с рынка России

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в феврале 2022 года, ряд западных компаний заявили о выходе с рынка России. Фирмы, которые пытаются остаться на территории страны-террориста, сталкиваются с большим ростом расходов, поскольку Москва требует больших скидок на цену активов, которые хотят продать.

В то же время есть и те, кто остается в России из принципиальных выгод. К ним относятся Raiffeisen Bank, Metro, Auchan, PepsiCo, Mars и другие.

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