Рынок недвижимости "ожил": где в Украине строят больше всего и какое жилье в спросе

08:00 30.03.2026 Пн
2 мин
Темпы возведения жилья достигли "доковидных" времен
aimg Василина Копытко
Рынок недвижимости "ожил": где в Украине строят больше всего и какое жилье в спросе Киев стал лидером на первичном рынке (фото: Getty Images)

Объемы ввода жилья в эксплуатацию в Украине в 2025 году практически сравнялись с "доковидными" показателями. При этом на рынке зафиксирован тренд на "приватность" - украинцы все чаще выбирают собственные дома вместо квартир в многоэтажках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Читайте также: Плюс 30% за год. Сколько стоят дома в Украине и где дешевле всего

Главное:

  • Стабилизация объемов: В 2025 году введено 117,6 тыс. единиц жилья, что соответствует уровням 2019-2020 годов. Рынок преодолел кризис падения первых лет войны.
  • Изменение приоритетов: Каждый третий новый объект в Украине - это частный дом. Спрос на автономность заставляет застройщиков переориентироваться с высоток на коттеджные городки.
  • География строительства: Киев и область остаются главными строительными площадками страны, однако западные регионы (Львовская область, Волынь, Закарпатье) демонстрируют высокую активность в частном секторе.

Динамика рынка: возвращение к "классике"

По данным официальной статистики, в прошлом году в Украине сдали 117,6 тыс. единиц жилья (квартир и частных домов). Это лишь на 0,7% меньше показателя 2024 года, что свидетельствует об окончательной стабилизации отрасли после обвала в начале полномасштабного вторжения.

Аналитики отмечают, что структура строительства вернулась к пропорции 70/30, которая была характерной для 2019-2020 годов. В 2025 году доля индивидуальных домов выросла до 31,5% (37,1 тыс. единиц). Для сравнения, в "пиковом" 2021 году этот сегмент занимал лишь 19%, тогда как многоэтажки доминировали с долей 81%.

"Рост доли частных домов - это тренд, продиктованный войной. Украинцы чаще выбирают автономность", - объясняет руководитель "ЛУН Статистика" Людмила Кирюхина.

По ее словам, профессиональные девелоперы теперь активнее строят коттеджные городки и таунхаусы как рациональную альтернативу городским квартирам.

Рынок недвижимости &quot;ожил&quot;: где в Украине строят больше всего и какое жилье в спросеКоличество квартир, которые ввели в эксплуатацию в течение 2025 года (инфографика ЛУН)

Лидеры по регионам

Наибольшее количество квартир в многоквартирных домах в 2025 году ввели в эксплуатацию в таких регионах:

  • Киев - почти 18 тыс. квартир;
  • Киевская область - 13,1 тыс;
  • Одесская область - 11,3 тыс.

В сегменте частного строительства уверенное первенство держит Киевская область (9,5 тыс. домов), за ней следуют Львовская (3,6 тыс.) и Волынская (2,6 тыс.) области.

В целом эксперты констатируют: рынок почти оправился после падения 2022-2023 годов, а количество сданного жилья даже на 22% превышает показатели карантинного 2020 года.

Читайте также о том, что в феврале 2026 года в Киевской области резко вырос спрос на частный сектор. Главная причина - запрос на энергонезависимость. Это также спровоцировало скачок цен на дома до 20% всего за один месяц.

Ранее мы писали о том, что в феврале 2026-го подскочили цены на вторичке. Больше всего жилье подорожало в Ровно и Одессе. Там стоимость однокомнатных квартир выросла на 25-26%.

Иран согласился с большинстом пунктов мирного плана США, - Трамп
Иран согласился с большинстом пунктов мирного плана США, - Трамп
