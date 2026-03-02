ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Жилищные льготы для ветеранов: какую государственную поддержку могут получить УБД в марте

Понедельник 02 марта 2026 04:57
UA EN RU
Жилищные льготы для ветеранов: какую государственную поддержку могут получить УБД в марте Фото: ветераны имеют право на несколько денежных компенсаций по жилью (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина в 2026 году продолжает стабильно сохранять государственную поддержку ветеранов в сфере жилья. Кроме скидки 75% на оплату жилья и коммуналки, в марте остается возможность получить денежную компенсацию за аренду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новини.LIVE.

Читайте также: Киев дает ветеранам до 500 тысяч на адаптацию жилья: кому доступна помощь и какие условия

Кто имеет право на компенсацию за аренду жилья

По состоянию на март 2026 года в Украине до сих пор актуальна программа компенсаций для тех ветеранов, которые до сих пор не обеспечены собственным жильем. Реализация программы предусмотрена отдельным постановлением Кабинета министров Украины, а сами механизмы похожи на те, что ранее применялись к кадровым военнослужащим. Однако сейчас они распространены и на ветеранов, которые проходят этап адаптации к гражданской жизни.

Подать заявку могут:

  • ветераны, чье жилье было уничтожено или осталось на временно оккупированных территориях;
  • участники боевых действий, которые проходят долговременную реабилитацию вне региона постоянного проживания;
  • военнослужащие, недавно уволенные в запас, которые не имеют собственной недвижимости по месту своей регистрации.

Размер компенсаций пересматривается ежегодно с учетом изменений прожиточного минимума. В 2026 году суммы установлены по дифференцированному принципу: наибольшие выплаты предусмотрены для жителей городов-миллионников, в частности Киева, Львова и Одессы, тогда как в районных центрах и селах объемы помощи ниже.

Скидка на коммуналку для УБД

Право на скидку для участников боевых действий предусмотрено статьей 12 закона о статусе ветеранов войны и их социальной защите. Оно касается не только оплаты газа и электроэнергии, но и расходов на управление многоквартирным домом, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по вывозу мусора.

Компенсация начисляется не на весь фактический объем потребленных ресурсов, а в пределах определенных социальных норм (21 кв.м. жилья на человека + 10,5 кв.м. на семью). Для жителей частных домов действуют отдельные условия: при отсутствии централизованного отопления льгота может применяться к закупке твердого топлива (в частности дров или брикетов) или сжиженного газа.

Самый оперативный способ получить такую скидку - через приложение "Дія" или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Возможность обращения с бумажным заявлением в ЦПАУ сохраняется, однако в таком случае рассмотрение, как правило, длится дольше.

Денежная компенсация вместо многолетнего ожидания жилья

Альтернативой длительному пребыванию в квартирной очереди остается механизм выплаты денежной компенсации на самостоятельную покупку жилья. Такой подход предусмотрен правительственными постановлениями №719 и №280.

В 2026 году первоочередное право на такую поддержку имеют:

  • лица с инвалидностью вследствие войны 1-2 групп;
  • участники боевых действий из числа внутренне перемещенных лиц;
  • семьи погибших военнослужащих.

Тем, кто уже находится на в очереди на жилье, рекомендуют уточнить свой статус в соответствующем реестре. В 2026 году бюджетные средства в первую очередь направляют тем заявителям, которые самостоятельно подобрали жилье для приобретения и подали документы на специальный счет в Ощадбанке для перечисления компенсации.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно мы писали, что вопрос собственного дома для защитников Украины сейчас регулируется целым рядом документов - от профильного закона о социальной защите до постановлений Кабмина.

Подробно о том, что нужно для бесплатного получения жилья от государства - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина ЖКХ Услуги ЖКХ Коммунальные платежи Война в Украине Ветеран Льготы Ветераны
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой